Todesfelde

Für Franziska Haupt war dieser Moment einfach nur „grandios und unbeschreiblich“. Holger Böhm bezeichnete den Titelgewinn in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Dritte Liga als „unerwartet und echte Sensation“ und für Heiko Grell war dieser Abschied nach fünf Jahren bei der SG Todesfelde/Leezen „das Nonplusultra.“

Torjägerin, Vorsitzender oder Trainer – mit wem man nach dem 34:22 der SG-Handballerinnen bei der HSG Fockbek auch sprach, sie alle konnten es kaum fassen, was das Team in den vergangenen Monaten geleistet hatte. Denn noch Anfang Februar deutete rein gar nichts darauf hin, dass die SG die Oberliga-Aufstiegsrunde als Erster beschließen würde und ab Herbst ihre Punktspiele in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands bestreiten wird.

SG Todesfelde/Leezen startete mit 2:4 Punkten

Die Schützlinge von Trainer Heiko Grell hatten gerade das zweite Heimspiel in Folge mit 26:27 gegen die HSG Fockbek verloren und waren mit 2:4-Punkten in die Runde gestartet. Sportlich drohte das Mittelmaß. Weil auch immer wieder wichtige Spielerinnen wie Leonie Wulf, Katharina Naleschinski oder Janne Hübner für einen längeren Zeitraum ausfielen oder sogar die komplette Runde fehlten. „Von der Meisterschaft hat damals niemand gesprochen“, erinnert sich Grell, der mit einem sehr schmalen Kader auskommen musste.

Manchmal standen ihm nur ein, zwei Ersatzspielerinnen während der Begegnungen zur Verfügung. Aber die SG-Mannschaft rückte immer enger zusammen. „Was sich für eine Dynamik im Team entwickelt hat und welch enorme Leistung die Mädels Woche für Woche abgerufen haben, war enorm“, lobte Grell, der nach fünf Jahren als Meistertrainer geht und große Fußstapfen für seinen Nachfolger Thomas Kruse hinterlässt. Am Ende hatte die SG Todesfelde/Leezen elf Spiele in Folge gewonnen, dabei den Tabellenzweiten HL Buchholz-Rosengarten (33:23/29:21) zwei Mal mehr als deutlich in die Schranken verwiesen.

Franziska Haupt fand zur alten Form zurück

„Ich kann das immer noch nicht fassen, dass wir das geschafft haben“, erklärte Franziska Haupt, die nach zwei überstandenen Knie-Operationen wieder zur alten Form zurück gefunden hatte und beinahe in jeder Partie auf eine zweistellige Torquote gekommen war. Beim Saisonfinale in Fockbek hatte sie 15 Mal getroffen und großen Anteil am 34:22-Sieg ihres Teams. Die Mannschaft wurde an diesem Nachmittag lautstark von den mitgereisten Fans angefeuert und nach dem Schlusspfiff gefeiert.

Mit Meisterwimpel im Gepäck zurück aus dem Kreis Rendsburg/Eckernförde wurden die Handballerinnen von weiteren Anhängern und dem Vorsitzenden Holger Böhm am Todesfelder Klubheim bereits sehnsüchtig erwartet. „Was Zusammenhalt und Wille alles bewirken kann“, schwärmte der Klubboss. „Ein Dorf wie Todesfelde mit 1000 Einwohnern spielt in der Dritten Liga. Das ist ein Wahnsinnserlebnis.“ Und spätestens als sich die Spielerinnen unter dem Jubel der Fans auf dem Balkon vor dem Klubheim präsentierten, dürfte der letzten SG-Handballerin klar geworden sein, was sie geleitet hatte. Die SG Todesfelde/Leezen mischt im Konzert der Größeren mit.

Meistersause wird auf Mallorca nachgeholt

Die ganz große Meistersause fiel jedoch am Abend des Triumphes noch aus. „Wir haben in Maßen gefeiert“, meinte Franziska Haupt am Tag danach, kündigte aber an: „Die große Party holen wir Ende Mai auf Mallorca nach.“