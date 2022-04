Todesfelde

Die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen reiten weiter auf einer Erfolgswelle. Das Team von Trainer Heiko Grell setzte sich im Spitzenspiel der Oberliga-Aufstiegsrunde gegen den Zweitplatzierte ATSV Stockelsdorf mit 31:25 (14:11) durch, feierte seinen siebten Sieg in Folge und verteidigte seine Tabellenführung. „Da hat gepasst“, freute sich Grell, der von einer geschlossen starken Mannschaftsleistung sprach.

Geschlossen, weil in der Defensive alle Spielerinnen beweglich und aggressiv agierten und den Gegner im Positionsspiel vor große Probleme stellten. „Vor dem eigenen Kreis haben wir den Grundstein für den Erfolg gelegt“, schilderte Grell.

SG Todesfelde/Leezen über die Flügel nicht zu bremsen

Den zweiten entscheidenden Faktor sah der Coach im Flügelspiel seiner Sieben. Die ATSV-Spielerinnen schafften es während der 60 Minuten nicht, die Kreise der beiden Außen Nina Eggeling und Anni Knutzen einzuengen. Die Folge: Beide erzielten jeweils fünf Treffer. Und da auch Laura Riehl (6 Tore) und wie gewohnt Franziska Haupt (12) aus dem Rückraum treffsicher agierten, tat sich für die Stockelsdorferinnen, die während der gesamten Spielzeit nicht einmal führten, keine Siegchance auf.

„Einstellung und Leidenschaft stimmten“, bilanzierte ein zufriedener Heiko Grell, der das spielfreie Wochenende dazu nutzt, noch einmal die zweite Mannschaft der Handballluchse Buchholz-Rosengarten zu beobachten. Die Bundesliga-Reserve, die am Sonntag in Stockelsdorf gastiert, kommt am Maifeiertag nach Todesfelde. Zuvor, am Dienstag, 26. April, erwartet die SG Todesfelde/Leezen den FC St. Pauli in der Amtssporthalle.

SG Todesfelde/Leezen: Yara Heller, Eva Godowski – Anni Knutzen (5), Hanna Pohlmann, Lara Hildebrandt (1), Laura Riehl (6), Janne Hübner (1), Franziska Haupt (12), Ann Christin Rütz (1), Nina Eggeling (5).