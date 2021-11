Todesfelde

Die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen haben es wieder selbst in der Hand, ihr erstes Saisonziel zu erreichen. Das Team von Trainer Heiko Grell belegt nach dem 31:27 (16:9)-Auswärtserfolg beim punktlosen Schlusslicht AMTV Hamburg mit nunmehr 6:4-Zählern den dritten Rang in der Gruppe B der Oberliga. Zwei Spieltage vor Beendigung der Vorrunde stehen die Aussichten für die Grell-Schützlinge gut, einen Platz unter den ersten Vier zu belegen. Der würde zum Einzug in die Meisterrunde berechtigen.

SG ToLee 52 Minuten lang wie aus einem Guss

Das Ergebnis aus Hamburg spiegelte keineswegs wider, welch großer Leistungsunterschied zwischen den beiden Kontrahenten herrschte. Die Grell-Sieben diktierte von der ersten Sekunden das Geschehen, war in allen Belangen dem AMTV deutlich überlegen. „52 Minuten lang haben wir einen souveränen Auftritt hingelegt“, lobte Grell.

Trainer Heiko Grell spricht von eindrucksvoller Leistung

Die SG-Spielerinnen dachten gar nicht daran, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir haben sehr konzentriert gespielt, in der Defensive gut gearbeitet, vorne viele Lösungen gefunden und das Tempo hoch gehalten“, schilderte der Trainer. „Das war eine eindrucksvolle Leistung.“

Nach 30:19 in den Schongang gewechselt

Zwischenzeitlich führten die Gäste mit 30:19. In den letzten Minuten wechselte Grell dann komplett durch, gewährte allen seinen Handballerinnen Spielzeiten. „Die letzten acht Minuten streichen wir aus unserem Gedächtnis“, urteilte Heiko Grell.

Am Sonnabend kommt Ahrensburger TSV

Am Sonnabend ab 18 Uhr gastiert mit dem Ahrensburger TSV der Tabellenvierte in der Amtssporthalle in Todesfelde. „Knüpfen wir an die Leistungen aus den beiden vergangenen Spielen an und präsentieren wir uns weiterhin so stabil als Mannschaft, dann sollte uns ein Sieg gelingen“, glaubt der ToLee-Coach. Mit dann 8:4 Punkten dürfte der Einzug in die Meisterrunde perfekt sein. Dort werden alle Zähler gestrichen, fängt alles wieder bei Null an.

SG Todesfelde/Leezen: Eva Godowski, Yara Heller – Leonie Wulf (1), Anni Knutzen (3), Janika Kläbenow, Lara Hildebrandt (4), Janne Hübner (6), Frederikke Buhl Lærke (4), Cinja Wrage, Sophie Gaubatz, Franziska Haupt (12), Linda Räiha, Nina Eggeling (1).