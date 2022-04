Todesfelde

Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Angesichts von gleich sechs Ausfällen im Kader der Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen muss Trainer Heiko Grell zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Weil Anni Knutzen, Fenna Bremer (beide Corona), Katharina Naleschinski, Lara Hildebrandt, Ann Christin Rütz (alle Dienst) und Leonie Wulf (privat verhindert) am Sonnabend im Oberliga-Gipfeltreffen bei der zweiten Mannschaft der HL Buchholz-Rosengarten (Anwurf 16.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen, hat Grell eine alte Bekannte reaktiviert.

Tochter Anna-Lena, die sich zu Beginn der Spielzeit aus beruflichen und privaten Gründen zurückgezogen hatte, wird den Spitzenreiter im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten unterstützen. „Für ein paar Minuten, um der einen oder anderen Spielerin eine Verschnaufpause zu geben, dürfte es bei Anna-Lena reichen“, ist sich der SG-Coach sicher.

In der Vorrunde, aus der die Punkte nicht mit in die Meisterrunde mitgenommen wurden, unterlag die SG To/Lee der Bundesliga-Reserve aus der Nordheide in eigener Halle mit 21:24. „Damals haben wir uns an der kompakten Abwehr die Zähne ausgebissen“, erinnert sich Grell, dessen Team zuletzt fünf Mal in Folge gewann und in fünf von acht Meisterrunden-Spielen mehr als 30 Treffer erzielte.

Eine ähnliche Quote wird in Buchholz nötig sein, um die Siegesserie fortzusetzen. Denn auch die Niedersächsinnen, die noch keinen Punkt abgegeben haben, agierten in ihren bisherigen vier Partien mit 137 Toren sehr treffsicher. Deshalb wundert es nicht, dass Grell die Außenseiterrolle für sein Team akzeptiert: „Wir werden schon einen verdammt guten Tag erwischen müssen, um in Buchholz bestehen zu können.“