Kreis Segeberg

Sportlich läuft es derzeit für die zweite Mannschaft der SG Todesfelde/Leezen eher bescheiden. Die Handballerinnen von Trainer Axel Strohschein kassierten zuletzt zwei Niederlagen am Stück. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel erwies sich der Landesliga-Spitzenreiter SG Kiel-Nord als zu stark. Und dennoch dürfen sich die Strohschein-Schützlinge, die mittlerweile auf den dritten Rang in der Gruppe A der Südstaffel zurück gefallen sind, derzeit wie Siegerinnen fühlen. Der Grund: Der drohende Abzug aller Pluspunkte wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Spielerin ist vom Tisch.

Was war passiert? Der SC Nahe 08 hatte nach dem Landesliga-Spiel gegen die SG-Reserve im Oktober beim schleswig-holsteinischen Handballverband (HVSH) eine Anfrage gestellt. Michael Pott forderte den HVSH Anfang Oktober auf, die Einsatzberechtigung von Anni Knutzen zu überprüfen. Was der Vizepräsident Spieltechnik, Marco Piotraschke, auch tat. „Ich habe schriftlich die Antwort erhalten, das alles in Ordnung sei, die Spielberechtigung erst mit dem 22. Geburtstag erlischt,“ sagte Pott. Er habe in einer weiteren Antwort den HVSH-Vizepräsidenten darauf hingewiesen, dass man das 21. Lebensjahr mit dem 21. und nicht dem 22. Geburtstag vollendet hat. „Auf dieses Schreiben erhielt ich gar keine Antwort mehr.“

Auch die SG Todesfelde/Leezen nicht, die Anni Knutzen, im guten Glauben richtig zu handeln, weiter in allen Mannschaften einsetzte. „Wir sind erst Mitte Dezember darüber informiert worden, dass ein Verfahren in dieser Sache läuft“, erläutert SG-Spielwart Patric Metzler. „Ein Anhörungsbogen des Landesverbands wurde uns erst am 3. Januar zugesandt.“ Daraufhin schaltete die SG einen Anwalt ein. Mit Erfolg.

Die Spielleitende Stelle des HVSH teilte mit, dass sie wegen „schutzwürdigen Vertrauens“ der SG Todesfelde/Leezen und unter Berücksichtigung der verfahrensrechtlichen Regelungen der DHB-Rechtsordnung nicht in der Lage sei, „eine Verlustwertung der Spiele der SG Todesfelde/Leezen II in dem Zeitraum vom 26.09.2021 bis zum 18.12.2021“ vorzunehmen. Im Klartext: Weil ein Funktionär eine Falschauskunft erteilt hat, kann die SG dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Obwohl sich die Verantwortlichen offenbar in den Fallstricken der Spielordnung verfangen hatten – dies wird in einem weiteren Satz im Schreiben an den Rechtsanwalt deutlich: „Der guten Ordnung halber ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Spielerin Anni Knutzen nicht mehr unter die Ausnahmeregelung des § 55 Abs. 3 Satz 1 SpO/DHB fällt.“ Was wiederum heißt: Die 21-Jährige, die derzeit verletzt ausfällt, darf nun nur noch im Oberliga-Team eingesetzt werden.