Den Aufstieg in die Dritte Liga machten die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen vergangenen Sonntag mit dem Titelgewinn in der Oberliga perfekt. Auch hinter den Kulissen waren die Verantwortlichen sehr fleißig. Sie setzen in der neuen Spielklasse auf ein dreiköpfiges Trainerteam.