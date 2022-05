Todesfelde

Sie haben es tatsächlich geschafft. Durch den 34:22 (20:13)-Sieg im abschließenden Spiel bei der HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt sicherten sich die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen nicht nur den Staffelsieg in der Oberliga-Aufstiegsrunde, sondern auch den Sprung in die Dritte Liga. Dort werden sie unter anderem auf den Kreisrivalen SV Henstedt-Ulzburg treffen.

In Fockbek hatten es die Spielerinnen von Trainer Heiko Grell, der zum letzten Mal auf der SG-Bank saß und zur neuen Saison von Thomas Kruse abgelöst wird, besonders eilig, für klare Verhältnisse zu sorgen. Bis zum 8:8 (15.) konnten die Gastgeberinnen dem Tempospiel der SG folgen. Doch dann marschierten Franziska Haupt und Co. auf und davon und warfen bis zum Seitenwechsel eine Sieben-Tore-Führung heraus. Die bauten sie nach dem Wiederanpfiff weiter aus und siegten am Ende auch in der Höhe verdient. Beste Werferin war einmal mehr Franziska Haupt, die 15 Treffer erzielen konnte.