Nicht VFN Vechta, sondern der eigene Schlendrian war der unangenehmste Gegner der Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg im Drittliga-Heimspiel in der Sporthalle an der Maurepasstraße. Der Tabellenfünfte Vechta war verletzungsbedingt kein Prüfstein für den Spitzenreiter, der die Partie mit 34:26 (20:13) für sich entschied. Damit waren die Gäste bestens bedient.

„Das war trotz des hohen Sieges eines unserer schlechtesten Saisonspiele“, urteilte SVHU-Trainer Christian Gosch, der 14 technische Fehler seiner Mannschaft zählte. Weil der Gegner so schwach war, verloren seine Spielerinnen phasenweise die Konzentration. „Außerdem fehlte uns nach dreiwöchiger Spielpause der Rhythmus.“

Vechtas Haupttorschützinnen müssen passen

Auf dem Spielberichtsbogen hatte Vechta die beiden besten Schützinnen der Liga dabei. Luca Vodde (114 Tore) führte die Liste an, Tina Schwarz (109) war Zweite. „Aber schon beim Aufwärmen habe ich gesehen, dass sich Tina nicht vernünftig eingeworfen hat“, stellte Gosch fest. Mit Schulterproblemen lief Schwarz gar nicht erst auf. Luca Vodde konnte nur sieben Minuten spielen. „Dann bin ich nach einer Sprungaktion auf dem Fuß einer Henstedt-Ulzburgerin gelandet und umgeknickt“, ärgerte sich 21-Jährige. Damit war Vechta seiner beiden größten Trümpfe beraubt.

Gosch hatte, anders als viele andere Drittliga-Trainer, keine Sonderbewachung gegen Luca Vodde angeordnet: „Wir stellen die beste Abwehr der Liga. Da müssen unsere Gegner erst einmal zeigen, was sie gegen uns ausrichten können.“

Goschs Team begann furios. Nach elfeinhalb Minuten erzielte Kristin Rakowski das 10:5. Bis zur 20. Minute stand es 16:8 für den SVHU, die Gastgeberinnen hatten erst zwei Fehlwürfe zu verzeichnen.

Doch dann schlich sich der Schlendrian ins Spiel ein. Reihenweise unterliefen dem Tabellenführer technische Fehler. Die Partie verflachte. „Aber ich kenne mein Team. Die Mädels brauchen nur eine Aktion, um den Schalter wieder umzulegen“, sagte Gosch. So eine Aktion war der Treffer von Lina Röttger in der 46. Minute. Vechta griff mit sieben Feldspielerinnen an. Der SVHU fing einen Angriff ab, Lina Röttger sprintete wieselflink nach vorn, wurde präzise angespielt und warf den Ball zum 28:21 ins leere Tor.

Henstedt-Ulzburgerinnen unterstützen sich

Der Rest war endgültig Formsache. „Unsere Stärke ist, dass wir uns immer wieder gegenseitig mitziehen, wenn mal eine Spielerin einen Durchhänger hat. Das hat unter dem Strich auch heute funktioniert“, sagte Lina Röttger, die mit neun Treffern die beste Henstedt-Ulzburger Torschützin war.

Auf Goschs Mannschaft warten jetzt sechs Spiele innerhalb von vier Wochen. Zum Glück hat sich die personelle Situation entspannt. Gegen Vechta boten die Frogs Ladies zwölf Feldspielerinnen auf. „So konnte ich beispielsweise Kristin Rakowski nach ihrer zweiten Zeitstrafe eine längere Pause auf der Bank geben“, sagte Gosch.

Das nächste Spiel ist am Sonnabend, 12. März, beim zweiten Team des Oldenburger SV. Die Henstedt-Ulzburgerinnen haben sich eine Menge vorgenommen: Im Hinspiel kassierte der Spitzenreiter mit 22:25 eine seiner beiden Saisonniederlagen.

SV Henstedt-Ulzburg: Merline Wünsche-Laursen, Sophia Kohn – Lina Röttger (9/5), Kristin Rakowski (8), Jule Meisner (3), Carina Wulff (2), Lara Haarbrücker (4), Annika Jordt (2), Tarja Pauschert (2), Caroline Rodewald (2), Carina Büchel (1), Maya Grau, Tara Schumacher (1). Jule Aschmoneit.

Von Thomas Maibom