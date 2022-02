Henstedt-Ulzburg

Die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff stand den Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg ins Gesicht geschrieben. Das 21:21 (10:9) im Spitzenspiel der 3. Liga gegen den BV Garrel fühlte sich für den Tabellenführer wie eine Niederlage an. Ganz untröstlich war Jule Meisner, deren Pass in der Schlussminute beim Stand von 21:20 von Garrels Lisa-Marie Fragge abgefangen wurde. Fragge erzielte das 21:21, beim Abwehrversuch handelte Meisner sich noch die rote Karte ein. Danach war die Partie vorüber.

SV Henstedt-Ulzburg bleibt weiter an der Spitze

„Jule nimmt sich die Szene sehr zu Herzen“, fühlte SVHU-Mannschaftskapitänin Annika Jordt mit ihrer Mitspielerin mit. „Wir haben heute zusammen eine wirklich große kämpferische Leistung gezeigt, leider aber einen Punkt verloren.“ In der Tabelle bleibt alles beim alten. Die Frogs-Ladies haben weiterhin zwei Zähler Vorsprung auf das Team aus Garrel.

Christian Gosch besaß nur zwei Alternativen auf der Bank

Die Voraussetzungen vor dem Anpfiff waren alles andere als optimal für den SV Henstedt-Ulzburg. Dienstag und Mittwoch konnte krankheitsbedingt nicht trainiert werden, am Freitag gab es lediglich eine 60-minütige Einheit. Die Trainingsgruppe war übersichtlich. Genauso wie der Kader, den SVHU-Trainer Christian Gosch zur Verfügung hatte. Mit Carina Büchel und Carina Wulff besaß der B-Lizenzinhaber nur zwei Wechseloptionen auf der Bank.

Abwehrreihen dominierten

In der Sporthalle am Alstergymnasium entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams das Hauptaugenmerk auf die Defensive legten. Dementsprechend schwer war es, zu Torerfolgen zu gelangen. Die besseren Mittel und das bessere Abwehrsystem besaßen zunächst die Henstedt-Ulzburgerinnen, die zumeist knapp in Front lagen.

SVHU hält kämpferisch dagegen

Dabei hatten die Gäste taktisch viel zu bieten. In Unterzahl nahmen sie die Torhüterin vom Feld, brachten eine sechste Feldspielerin. Über weite Strecken der Partie ließ BV-Trainer Jonas Kettmann sogar mit einer siebten Angreiferin agieren und stellte zeitweise auf drei Kreisläuferinnen um. Aber der Abwehrriegel um Jule Meisner, Annika Jordt und Kristin Rakowski hielt. Weil die Gastgeberinnen mit hohem kämpferischen Aufwand die Niedersächsinnen immer wieder ins Zeitspiel zwangen. Mit 10:9 ging es für die Gastgeberinnen in die Halbzeitpause.

Bitter: SVHU verspielt noch 21:19-Vorsprung

Nach dem Wiederanpfiff wurde es noch besser. Bis zum 16:12 (44.) erkämpften sich die Gosch-Schützlinge einen Vier-Tore-Vorsprung und hatten beide Punkte fest im Visier. Doch in der Schlussphase häuften sich die Fehler. 77 Sekunden vor dem Ende führte das Heimteam noch mit 21:19. Doch knapp eine Minute später hatte Garrel durch Lisa-Marie Fragge zum 21:21 ausgeglichen. Obwohl die Gosch-Sieben nochmal in Ballbesitz kam, konnte sie keinen gefährlichen Torabschluss mehr kreieren, so dass es beim Remis blieb.

Dickes Lob für SVHU von Garrels Coach

„Das, was der SVHU seit über drei Monaten leistet, ist bewundernswert“, sagte BV-Trainer Jonas Kettmann. „Wie sie ihre Ausfälle kompensieren, ist überragend. Die Spielerinnen, die auf der Platte standen, haben gegen unsere sieben Feldspielerinnen bockstark verteidigt und die Torhüterin besaß eine Quote von 40 Prozent. Im Laufe des Spiels haben wir uns unsere Tore erackert.“

SVHUlerinnen als Mentalitätsmonster

Während sich Kettmann und die Seinen über den einen Punkt freuen konnten, war Enttäuschung das vorherrschende Gefühl bei den Gastgeberinnen. „Vom Spielverlauf her hätten wir den Sieg verdient gehabt“, Christian Gosch. „Leider sind uns am Ende in der Abwehr zu viele Fehler unterlaufen. Das ist aber kein Wunder, denn wir besaßen ja kaum Alternativen auf der Bank und so mussten die meisten durchspielen. Aber dennoch war die Leidenschaft einfach klasse. Meine Spielerinnen haben sich als echte Mentalitätsmonster präsentiert.“

SV Henstedt-Ulzburg: Merline Wünsche-Laursen, Sophia Kohn – Lara Haarbrücker (3), Carina Wulff (n.e.), Annika Jordt (1), Carina Büchel (2), Lina Röttger (9/5), Jule Meisner (2), Caroline Rodewald (2), Kristin Rakowski (2).