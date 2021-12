Henstedt-Ulzburg

Die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg stehen nach der ersten Saisonhälfte und einer ganzen Reihe richtig guter Vorstellungen ganz oben in der Tabelle der Dritten Liga. Geplant war, dass die Frogs-Ladies nach dem letzten Training das Handballjahr mit ein paar Blechen Pizza ausklingen lassen. Weil der Verein für die noch nicht zum dritten Mal geimpften Spielerinnen und Teammitglieder im Umfeld einen gemeinsamen Impftermin vereinbaren konnte, wurde der Plan geändert. Die Zeit nutzte die Segeberger Zeitung, um mit Trainer Christian Gosch über das abgelaufene Handballjahr und die kommenden Aufgaben zu sprechen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Segeberger Zeitung: Vor der Saison haben Sie Tabellenplatz sechs, also den Einzug in die Aufstiegsrunde, als Ziel ausgegeben. Nun stehen Sie mit ihrem Team auf dem ersten Platz der Dritten Liga. Müssen die Ziele überarbeitet werden?

Christian Gosch: Nein, das müssen sie nicht, unser primäres Ziel ist immer noch, dass wir ausreichend Punkte sammeln, um nicht in die Abstiegsrunde, in der sich die Teams ab Platz sieben wiederfinden, zu kommen.

War es abzusehen, dass Ihr Team nach elf Spieltagen neun Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto hat?

Damit war nicht zu rechnen. Aufgrund der Neueinteilung der Staffeln kannten wir einige Teams überhaupt nicht. Nach dem Corona-Abbruch der Vorsaison war auch unsere Leistung nicht einzuschätzen. In der Vorbereitung gab es auch keine überragenden Ergebnisse, sie waren eher durchschnittlich. Daraus konnte man nichts schlussfolgern.

Lesen Sie auch Für den Drittligisten SV Henstedt-Ulzburg so wichtig wie nie zuvor

Und dann starten sie mit sieben Siegen und 14:0 Punkten in die Saison ...

Unsere beiden Auftaktsiege gegen die HSG Mönkeberg/Schönkirchen und den SC Alstertal/Langenhorn haben für einen Schub gesorgt. Wir wussten, dass wir fit und eingespielt sind, es gab keinen größeren Umbruch. Mit Carina Wulff und Sophia Kohn hatten wir nur zwei Neuzugänge zu integrieren. Was wir allerdings nicht wussten, wo die anderen Mannschaften stehen.

Sie haben die meisten Teams der dritten Liga dominiert und klar geschlagen. Was ist denn anders als in den Vorjahren, in denen die Frogs-Ladies eher im Mittelfeld oder schlechter platziert waren?

Ich unterhalte mich viel mit anderen Trainern, die uns für ausgeglichen stark besetzt halten, auch auf der Bank. Hätten wir immer alle Spielerinnen zur Verfügung, könnten wir sehr gut wechseln. Es gibt so gut wie keinen Qualitätsverlust im Spiel. Zudem ist der Zusammenhalt groß. Aber wir sind keine Übermannschaft. In dieser Liga kann fast jeder jeden schlagen.

In der Rückrunde sind sie nun die Gejagten. Was erwarten Sie von den zweiten elf Partien im neuen Jahr?

Wir hoffen, dass Tarja Pauschert und Carina Büchel am 22. Januar zuhause gegen den TV Oyten wieder zur Verfügung stehen. Bei Emilie Wolf, Lisa Prante und Nele Mönnich wird es noch länger dauern. Die Hoffnung ist, dass wir nicht mehr so viele Verletzte haben werden. Wir hoffen natürlich auch, dass wir weiter oben mitspielen werden. Das passiert, wenn wir weiter unsere Leistung bringen.

Die ersten beiden Plätze berechtigen zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga. Ist der Aufstieg ein Thema im Kreis der Mannschaft?

Die Aufstiegsrunde ist für uns noch gar kein Thema. Mit vollem Kader und ohne die lange Verletztenliste würden wir darüber bestimmt ganz anders denken. Den ersten Platz zu verteidigen wird noch sehr, sehr schwer. Wir denken aber tatsächlich noch nicht so weit.

Am Ende der Saison läuft Ihr Vertrag beim SV Henstedt-Ulzburg aus. Wie sehen Ihre Planungen für die Zukunft als Trainer aus?

Die ersten Gespräche haben wir bereits geführt, aber es ist noch nichts entschieden. Ich habe hier eine funktionierende Mannschaft mit wirklich tollen Charakteren, was eindeutig dafür spricht, zu bleiben. Andererseits komme ich immer aus Kiel angereist, was einen sehr großen Aufwand für mich darstellt. Man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Hobby.