Altenholz

Beim Handball sind in engen Spielen oftmals die Fans mitentscheidend, ob am Ende ein Sieg oder eine Niederlage herausspringt. „Wir wollen wieder dahinkommen, dass die Zuschauer unser achter Mann werden und uns vielleicht den einen oder anderen Punkt zusätzlich bescheren“, sagt Coach André Lohrbach. Die Edgar-Meschkat-Halle soll für die Drittliga-Handballer des TSV Altenholz nach Aufhebung (fast) aller Corona-Einschränkungen wieder zu einer echten Heimfestung werden.

Fannähe statt Pandemie geschuldeter Distanz. Lautstarke Emotionen mit Trommeln und Tröten statt höflicher Zurückhaltung auf Abstand. Am Sonnabend um 18 Uhr empfängt der TSV Altenholz zum letzten Heimspiel der Saison in der Aufstiegsrunde der Zweiten Handball-Bundesliga den TuS Vinnhorst. Aus Niedersachsen hat sich eine Busladung Gästefans angekündigt. Wird der Saisonausklang womöglich zum gefühlten Auswärtsspiel?

Wölfe-Treff wieder auf: Handballer gehen wieder auf Kuschelkurs zu den Fans

Beim TSV Altenholz setzt man auf die eigenen Fans. Und für die veranstalten die Wölfe einen Probelauf für die kommende Spielzeit. Erstmals seit mehr als zwei Jahren öffnet der Wölfe-Treff wieder seine Tore. TSVA-Abteilungsleiterin Conny Blachnich bietet an Stehtischen endlich wieder Bratwurst und Bier an. Nach dem Spiel mischt sich die gesamte Mannschaft zum Meet-and-Greet unter die Fans im Wölfe-Treff.

„Der Austausch zwischen den Zuschauern und den Spielern kam in der Pandemie viel zu kurz. Wir wollen wieder näher an unsere Fans heranrücken“, erklärt der Altenholzer Geschäftsführer Sönke Bergemann. Neben dem Stammpublikum sollen künftig vermehrt Familien und Nachwuchshandballer in die Halle gelockt werden. „Gegen Hildesheim hat unsere A-Jugend gemeinsam mit dem Trommler für starke Emotionen gesorgt, das reißt die übrigen Zuschauer gleich mit“, registrierte Lohrbach zufrieden. Conny Blachnich hofft derweil, zudem bald wieder Abklatschkinder, Cheerleader und Maskottchen in den Spieltag zu integrieren: „Den Fans muss auch vor und nach dem Spiel etwas geboten werden, das zahlt sich während des Spiels mit guter Stimmung aus.“