Altenholz

Aufatmen. Abhaken. Auf den letzten Metern zogen die Wölfe den Kopf nochmals aus der Schlinge. „Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht. Aber langweilig kann ja jeder“, sagte Malte Abelmann-Brockmann nach dem knappen Ergebnis. Der 25-Jährige bewahrte 66 Sekunden vor dem Abpfiff die Nerven und traf per Strafwurf zum 27:26.

Knapp acht Minuten zuvor war er aus sieben Metern im Duell mit ATSV-Torwart Daniel Sommerfeld gescheitert. In der letzten Minute rührte die TSVA-Abwehr Beton an. Der finale Freiwurf der Gäste landete im vielarmigen Altenholzer Block. Glanzlos, aber siegreich bleibt der TSV Altenholz im Geschäft um das DHB-Pokal-Ticket.

TSV Altenholz startet gegen Habenhausen furios

Die Altenholzer begannen in Abwesenheit von Coach André Lohrbach (beim Trainer-Lehrgang) wie aus einem Guss. Die behäbigen Angriffsversuche der Habenhauser waren schnelle Beute der aggressiven TSVA-Defensive. Dahinter glänzte Keeper Thore Jöhnck mit sechs Paraden in den ersten zehn Minuten – 5:2!

„20 Minuten haben wir alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Abwehr funktionierte, im Angriff waren wir geduldig. Vielleicht waren wir uns etwas zu sicher, denn urplötzlich sind wir wieder in alte Fehler verfallen“, analysierte der spielende Co-Trainer Tommy Fängler nach dem Abpfiff. Mit eigenen Unzulänglichkeiten ebneten die Wölfe den Gästen den Weg zurück ins Match.

Mit einem Rückstand geht der TSVA in die Pause

Klas Bergemann scheiterte per Konter, den Nachwurf von Bo Nielsen parierte ATSV-Torwart Daniel Sommerfeld (24.). Der Vier-Tore-Vorsprung schmolz binnen Minuten. Björn Wähmann glich zum 12:12 (29.) aus. Janik Schluroff bescherte dem ATSV Habenhausen gar die 13:12-Halbzeitführung.

Der Altenholzer Motor musste neu gestartet werden. Doch wie? Habenhausens Bjarne Budelmann war nicht zu bremsen. Entweder gelang ein Durchbruch mit Torabschluss oder er holte einen Strafwurf raus. Die Wölfe hechelten den Gästen hinterher – 15:18 (38.), 20:22 (47.).

Tommy Fängler und Malte Abelmann-Brockmann leiten Wende ein

Die Wende läutete der TSVA ausgerechnet in Unterzahl ein: Tommy Fängler traf mit Wucht aus dem Rückraum zum 21:22, Abelmann-Brockmann vom Siebenmeterstrich zum 22:22 (49.).

Sieben Minuten blieben die Wölfe ohne Gegentor. Jannes Haack markierte per Gegenstoß das 23:22 (53.). Doch die Gäste konterten nach der Disqualifikation von Seebeck (dritte Zeitstrafe), gingen ihrerseits wieder mit 25:24 (57.) in Führung. Wieder alles offen, kein Ende in Sicht.

Fängler: "Jetzt schauen wir mal, was noch drin ist"

Der 18-jährige Jesper Schmidt, der mit acht Treffern bester TSVA-Schütze des Abends war, traf zum 25:25, Fängler legte das 26:25 (59.) nach. Im Gegenzug glich Wähmann für die Gäste letztmalig aus. Es folgte der Auftritt von Abelmann-Brockmann aus sieben Metern. Der Rest war Jubel.

„Für uns war es ganz wichtig, das letzte Heimspiel zu gewinnen. Auch wenn es wieder nervenaufreibend war. Jetzt schauen wir mal, was noch drin ist“, sagte Fängler. Weiter geht es für die Wölfe am kommenden Sonnabend um 19 Uhr in der Hermann Gieseler-Halle beim SC Magdeburg II.

Spielstatistik: Altenholz – Habenhausen 27:26 (12:13)

TSV Altenholz: Korn (bei zwei Siebenmetern), Jöhnck (1.-60. Min./12 Paraden, zwei gehaltene Siebenmeter) – Fängler 5, Seebeck 3, Haack 1, Mau (n.e.), Noack 1, Bergemann 2, Dibbert, Nielsen 1, Deleske (n.e.), Schmidt 8, Abelmann-Brockmann 5/5, Rakow (n.e.), Martin 1, Holletzek (n.e).

ATSV Habenhausen: Berdar, Sommerfeld – Fischer 1, Wähmann 5, Budelmann 9/5, Meier 1, J. Schluroff 3, L. Schluroff 5, Steffens, Rojahn, Hintke 2, Ahrens, Feller, Steghofer, Vulic.

Schiedsrichter: Fiehn/ Sarakewitz (Schwerin) – Strafminuten: TSVA 12(3x Seebeck, Nielsen, 2x Martin), ATSV 10 (2x Wähmann, J. Schluroff, Rojahn, Hintke) – Siebenmeter: 5/6, 5/7 – Spielfilm: 1:0, 4:1, 7:3 (15.), 10:6 (21.), 11:10 (26.), 12:12, 12:13 (HZ.) – 13:15, 15:15 (34.), 15:18, 18:18, 22:22(49.), 23:22(53.), 26:26, 27:26 (Ende) – Zuschauer: keine.

Von Jan Phillip Wottge