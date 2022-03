Am Sonnabend um 19 Uhr startet der TSV Altenholz mit einem Heimspiel in der Edgar-Meschkat-Halle gegen den TuS Spenge in die Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga. Neben dem TuS Spenge treffen die Wölfe auch zwei ehemalige Bundesligisten und zwei hochambitionierte Teams.