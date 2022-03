Bad Bramstedt

Der Weg war steinig. Aber jetzt holen sich die jungen Handballer der Bramstedter TS immer öfter den Lohn für ihr Talent und ihren Fleiß. Die Youngster haben sich in der Oberliga der A-Jugendlichen auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Noch wertvoller ist: Als Männermannschaft konnte sich das Team für die Aufstiegsrunde zur Schleswig-Holstein-Liga qualifizieren.

Vor der Saison 2020/21 standen die BT-Verantwortlichen vor einem Dilemma. „Unsere Männer waren in die Landesliga aufgestiegen. Weil es aber aufgrund der Corona-Pandemie nur ganz kurz Spielbetrieb gegeben hat, haben mehrere Leistungsträger und der Trainer aufgehört. Es waren nur noch wenige Spieler übrig“, sagt Olaf Knüppel, der die Mannschaft übernommen hat. Die Frage lautete: Verzicht auf den Startplatz oder das Abenteuer eingehen, mit einer blutjungen Mannschaft anzutreten? Die dann als Jugend- und Männertruppe doppelt spielen würde.

Talente der Bramstedter TS trainieren im Schnitt fünf mal pro Woche

Die Entscheidung fiel für den Jugendstil. „Dass die Serie nach wenigen Spieltagen abgebrochen wurde, hat uns wahrscheinlich sogar geholfen“, vermutet der 55-jährige Knüppel, der mit Thorsten Hagenow (58) auch die A-Jugend trainiert. Während woanders in der spielfreien Zeit der Handball im Spind eingeschlossen wurde, trainierten die Bad Bramstedter. Und zwar intensiv: „Die Jungs sind positiv verrückt. Wir haben durchschnittlich fünf Einheiten pro Woche absolviert“, sagt Knüppel.

Nicht nur spielerisch legten seine jungen Spieler zu. „Mit Jan Hasenkamp, Athletiktrainer bei den Fußballern des Hamburger SV, haben wir einen Vollprofi in unserer Sparte. Körperlich sind die Jungs heute viel weiter als vor knapp zwei Jahren.“

Dass es am Anfang der Punktrunde 2021/22 in der Landesliga nicht auf Anhieb funktionierte, führt Knüppel auch auf jugendlichen Übermut des Teams um Ausnahmetalent Jari Glumm zurück: „Meine Spieler haben geglaubt, sie würden einfach so durch die Liga fliegen. Aber erwachsene Handballer werden sauer, wenn sie gegen Jungs verlieren. Es wurde überhart zugepackt, getrickst und provoziert.“

Siebter Feldspieler ist ein Trumpf

Es sei eine harte Lehrzeit gewesen. „Aber die Jungs haben einen Entwicklungsprozess durchlaufen und begriffen, wie Männerhandball geht“, freut sich Knüppel, dessen Mannschaft in der Nordstaffel auf den dritten Platz vorpreschte. Wobei Knüppel ein taktisches Element, mit dem die BT erfolgreich ist, eigentlich überhaupt nicht gefällt: „Wir setzen häufig auf den siebten Feldspieler. Das ist zwar atypischer Handball, funktioniert aber.“ Die Gegner auf diesem Niveau hätten enorme Probleme, das Spiel mit zwei Kreisläufern zu stoppen. „Und geht der Ball verloren, erhalten wir meistens eine zweite oder dritte Angriffschance. Kaum ein Landesliga-Spieler wirft so präzise über das ganze Feld, dass der Ball auch wirklich in unser leeres Tor geht.“

Die BT, die eigentlich nur nicht absteigen wollte, besitzt eine reelle Aufstiegschance. 4:4 Punkte nimmt Knüppels Talentschuppen aus der Vorrunde mit: „Der TSV Bordesholm spielt auf Oberliga-Niveau und ist für mich als Aufsteiger gesetzt. Aber wir können die Entscheidungsspiele der Nord- und Südzweiten erreichen.“

Jugend-Bundesliga mit der HSG Eider Harde?

Für die kommende Saison gibt es schon jetzt mehrere Optionen. „Das Gerippe unserer Mannschaft gehört dem Jahrgang 2004 an und darf noch ein weiteres Jahr A-Jugend und Männer spielen“, erklärt Knüppel. Eine erneute Doppelmeldung sei denkbar. Vielleicht in Kooperation mit der HSG Eider Harde, in der seit 2014 die HSG Hohn/Elsdorf und die HSG Hamdorf/Breiholz vereint sind. „Wenn wir die Kräfte bündeln, könnten wir uns für die Nachwuchs-Bundesliga qualifizieren“, sagt Knüppel, dessen Sohn Mattis (Jahrgang 2005) diese Spielklasse bereits kennt. Mattis ist noch für die SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga am Ball – sein drittes Team. „Nicht nur Mattis, auch Till Schwedhelm, Jesse Hummel oder Joris Prigann besitzen das Potenzial, in der höchsten aller Nachwuchsligen zu spielen.“

Eine Zusammenarbeit mit Eider Harde, so Trainer Knüppel, sei für Jari Glumm besonders interessant: „Jari könnte bei Hohn in die Dritte Männer-Liga einsteigen, aber per Zweitspielrecht weiter für uns aktiv sein.“

Bei aller Euphorie über den Aufschwung des BT-Handballs: Es gibt große Fragezeichen. „Wir sind zwar in der Abteilung durchweg mit sehr guten Trainerinnen und Trainern ausgestattet, es kommt aus den jüngeren Jahrgängen gut ausgebildeter Nachwuchs nach. Aber bei den Männern ist das Projekt fragil“, erklärt Olaf Knüppel. „Die Spieler sind in dem Alter, in denen viele bald ihr Abitur machen. Ob sie dann in der Nähe von Bad Bramstedt studieren, steht in den Sternen. Verlieren wir Leistungsträger, müssten wir unsere Ambitionen deutlich nach unten schrauben.“