Nationaltorwart Johannes Bitter: Handballspieler wünschen sich Konzept

Herr Bitter, steht ihr Telefon noch still?

Johannes Bitter: Die Phase im März war sehr intensiv. Da gab es zwei, drei Wochen sehr viel Kommunikation zwischen Spielern, uns, der HBL ( Handball Bundesliga, d. Red.) und Co. Danach war es etwas ruhiger. Aber inzwischen geht es natürlich schon wieder Richtung neue Saison. Da haben wir gerade angefangen, abzufragen wie es den Spielern so geht, welche Sorgen und Nöte sie haben.

Und welche sind das?

Wir haben das noch nicht ausgewertet, aber ohne zu viel vorgreifen zu wollen, lässt sich sagen, dass es Spielerinnen und Spieler gibt, die sich unter den jetzigen Voraussetzungen nicht vorstellen können, in den Wettkampfsport zurückzukehren, sondern sich ein ausgereiftes Konzept wünschen. Es ist ja auch noch etwas Zeit, bis es wieder losgehen soll. Aber diese Sorgen sollte man zum Anlass nehmen, nicht nur nach dem „Wann“, sondern auch nach dem „Wie“ der Rückkehr zum Wettkampfsport zu fragen.

Welche Spieler trifft die Krise besonders hart?

Das kann man pauschal nicht beantworten. Aber die Spieler, die im März vertragsfrei waren, haben ein großes Problem. Die Klubs halten jetzt ihr Geld zusammen. Aber man kann nicht sagen, dass es Mehr- oder Weniger-Verdiener härter trifft. Viele Vereine haben da sehr verantwortungsvoll gehandelt und Wege gefunden, damit gewisse Gehaltsgruppen im unteren Bereich auf nicht so viel von ihrem Gehalt verzichten müssen, sodass sie ihre Fixkosten decken können.

Wie ist die Spielergewerkschaft in die Planungen der Verbände für die kommende Saison einbezogen?

Der Zusammenschluss der Spielerorganisationen in Europa (EHPU, d. Red.) ist im Professional Handball Board (Gremium mit Vertretern der Klubs, Ligen, Spieler, Verbände und EHF-Exekutive, das alle wichtigen Entscheidungen im europäischen Handball trifft, d. Red.) der EHF mit zwei Sitzen vertreten ( Michael Sahl Hansen, Dänemark und Marcus Rominger, Deutschland, d. Red.), hier werden anstehende Entscheidungen diskutiert – und die Interessengruppen können hier die jeweiligen Meinungen austauschen und abwägen. In Deutschland hat die derzeitige Situation zu einem intensiven Austausch mit den Gremien von DHB (Deutscher Handballbund, d. Red.) und HBL geführt. Die Kommunikation war bisher offen und zielorientiert. Von unserer Seite wird natürlich eine dauerhafte Vertiefung dieser Kommunikation im Anschluss an diese Sondersituation angestrebt.

Sie haben die Gewerkschaft damals vor allem gegründet, um die immense Belastung der Spitzenspieler zu bekämpfen. Nun wird die kommende Saison durch die Nachhol-Entscheidungen in Champions League und DHB-Pokal wahrscheinlich die härteste seit Langem. Was löst das bei Ihnen aus?

Es ist ja eine Ausnahmesituation. Wir waren unter anderem durch die Verlegung der internationalen Final Fours ans Saisonende auf einem guten Weg und sind es immer noch. Vor ein paar Tagen hätten wir das letzte Bundesligaspiel gehabt, danach hätte für viele der Urlaub angefangen. Man darf nicht vergessen, dass wir schon vielen Zielen nahe gekommen sind. Als wir angefangen haben, war der nächste olympische Zyklus schon geplant, eigentlich der nächste auch schon. Bis 2016 konnte man ganz wenig machen. In den Jahren danach haben wir in Gesprächen mit Ligen und Klubs viel erreicht. Wir wissen alle, dass das nächste Jahr hart wird. Aber da wird kein Spieler sagen, das versteht er nicht. Wir wissen, wie wichtig unsere Präsenz in Zukunft sein wird. Deshalb müssen wir eine komprimierte Saison spielen.

Die Fußball-Bundesliga ist wieder gestartet, der Basketball will seine Saison auch noch zu Ende bringen. Machen Sie sich Sorgen, dass der Handball in der öffentlichen Wahrnehmung Boden verlieren könnte?

Diese Sorge ist da. Aber wir können dagegen aktuell nichts tun. Es wurden alle Optionen abgewogen, und für uns war es keine, weiterzuspielen. Ich bin froh, dass die Entscheidung für den Saisonabbruch irgendwann gefallen ist. Für die Athleten war es wichtig, Klarheit zu haben, ob sie sich gedanklich in den Urlaub verabschieden können oder in wenigen Wochen wieder komplett leistungsfähig auf dem Feld stehen sollen. Dass andere es schaffen, jetzt zu spielen, hat für diese Sportarten sicherlich einen positiven Effekt. Aber ich glaube, dass wir in unserem Rahmen keine andere Möglichkeit hatten.

Was glauben Sie, wie könnte die Krise den Handball verändern?

Ich denke, Top-Spieler werden weiterhin gefragt sein. Vielleicht werden die Kader ein bisschen schmaler und nicht mehr mit 16 Legionären bestückt, sodass mehr deutsche Nachwuchsspieler wieder in Bundesliga-Kader reinrutschen können. Das könnte einen positiven Effekt haben. Aber das ist nur eine Hypothese.

Hat die Corona-Krise für die Spielergewerkschaft noch neue Baustellen aufgetan?

Man sieht ja an den ganzen Verhandlungen, die jeder Geschäftsführer mit jedem seiner Spieler über Gehaltsverzicht und Kurzarbeit führen muss, dass da für die Zukunft noch Rahmen geschaffen werden können – zum Beispiel mit einem Rahmen- oder Tarifvertrag. Solche Sachen sind sicherlich denkbar und für alle Seiten positiv. Außerdem haben wir gemerkt, dass die internationale Vernetzung wichtig ist. Wir haben viel mit ausländischen Kollegen gesprochen und unsere Mitglieder darüber informiert, welche Lösungen zum Beispiel in Frankreich oder Dänemark gefunden werden. Ich denke, die derzeitige Kommunikation auf allen Ebenen zwischen Verband, Liga und Spielern verdeutlicht die Wichtigkeit einer Spielerorganisation.

Wie sieht es eigentlich mit Ihrer eigenen Zukunft aus? Sie gehören ja auch zu den Spielern, die nur noch einen Vertrag bis Ende Juni haben.

Auch wenn ich gerade gesagt habe, dass die Situation für Spieler ohne Vertrag gerade blöd ist, bin ich mit meinen Ansprechpartnern in Stuttgart immer diesen Weg gegangen, das recht spät zu entscheiden. Eigentlich wollten wir das jetzt schon lange gemacht haben. Aber dann kam einiges dazwischen, die Corona-Krise, mein Unternehmen (Für das Power-Drink-Startup „Drinkbetter“ sicherte sich Bitter im April gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Christian Monzel in der Vox-Sendung Höhle der Löwen einen Deal mit den Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel, d. Red.), so dass ich gerade auch nicht viel in Stuttgart bin. Aber ich bin frohen Mutes, dass wir da relativ schnell weiterkommen und es weitergeht. Die Olympischen Spiele waren mein Ziel – ursprünglich für dieses Jahr – und bleiben es immer noch.

Die Spielergewerkschaft Goal Die Gemeinschaftliche Organisation für alle Lizenzhandballer in Deutschland (kurz: Goal) wurde 2010 in Wiesbaden gegründet. Auslöser war der Wunsch der Spieler in der Handball-Bundesliga nach mehr Mitbestimmung bei der Spielplangestaltung. Aus einer Interessensgruppe wurde schließlich der Goal Deutschland e.V., die Spielergewerkschaft, die Johannes Bitter und Marcus Rominger ehrenamtlich leiten. Die übermäßige Belastung der Spitzenspieler gehört für die Organisation zu ihrem Dauerthemen. Auch bei Insolvenzen wie der des TSV Bayer Dormagen oder des SV Post Schwerin unterstützte sie die betroffenen Spieler.

