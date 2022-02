Stockholm

Die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Schweden und Polen (11. bis 29. Januar 2023) wirft ihre Schatten voraus. Nach drei kontinentalen Titelkämpfen im Januar stehen bereits 15 der 32 WM-Teilnehmer fest. Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason muss sich erst noch in den Play-offs qualifizieren und testet zuvor zweimal gegen Ungarn.

Deutschland testet zweimal im März gegen Ungarn

Das WM-Teilnehmerfeld nimmt Konturen an. Standen zunächst nur die Ausrichter Schweden und Polen sowie Titelverteidiger Dänemark fest, so kamen bei der Europameisterschaft Silbermedaillengewinner Spanien, der EM-Vierte Frankreich und die fünftplatzierten Norweger hinzu. Neun weitere europäische Plätze werden im April in den Play-offs ermittelt, in denen es die Gislason-Auswahl in Hin- und Rückspiel mit den Färöer oder Belarus zu tun bekommen (13.-17. April). Zur Vorbereitung bittet der Isländer bereits vom 14. bis 20. März zu einem einwöchigen Lehrgang – zwei Testspiele gegen Ungarn auf deutschem Boden inklusive.

Fünf Teams lösten bei den Asienmeisterschaften das WM-Ticket: Champion Katar, Finalist Bahrain, Saudi-Arabien, Iran und Südkorea. Das von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierte Japan hatte aus Pandemiegründen auf eine Teilnahme verzichtet und muss nun auf eine von zwei Wildcards des Weltverbandes IHF hoffen. Ein unverändertes Bild ergab sich indes in Süd- und Zentralamerika, wo sich Titelträger Brasilien, Argentinien, Chile und Uruguay erneut für die WM qualifizierten.

Neben den Europa-Playoffs werden nun bis Juli auch noch die fünf WM-Tickets bei der Afrikameisterschaft vergeben. Um einen weiteren Platz streiten sich zudem die Quali-Teilnehmer aus Nordamerika und der Karibik.

Die Endrunde wird im Januar 2023 an den schwedischen Spielorten Stockholm (Finale), Göteborg, Malmö, Jönköping und Kristianstad sowie im polnischen Kattowitz (Eröffnungsspiel), Krakau, Danzig, und Plock ausgetragen.