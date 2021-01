New Capital

Die Luft ist schon vor dem Anpfiff raus. Ungarn besiegt Polen und nimmt so den Deutschen die letzte rechnerische Chance auf das Viertelfinale. Mit 8:0 Punkten stehen die Magyaren wie Europameister Spanien (7:1) definitiv in der K.o.-Phase. Die nach etlichen Absagen neu formierte DHB-Auswahl hatte die entscheidenden Duelle mit Ungarn (28:29) und Spanien (28:32) verloren. „Das von uns ausgerufene Ziel ist in der Tat verfehlt worden“, bilanzierte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

Also nimmt Bundestrainer Alfred Gislason einige Wechsel vor: Antonio Metzner, Marian Michalczik und Silvio Heinevetter rücken in den Kader. Der formschwache Ex-Kieler Andreas Wolff bekommt nur einen Platz auf der Tribüne.

Gute Bilanz gegen Brasilien

Zehnmal hat Deutschland bislang gegen die Südamerikaner gewonnen, nur einmal verloren (30:33 in der Vorrunde bei den Olympischen Spielen 2016, d. Red.). Bei der Handball-WM in Ägypten treffen die beiden Teams zum zwölften Mal aufeinander. Der dreimalig Panamerikameister hatte vor zwei Jahren bei den Titelkämpfen in Deutschland und Dänemark Platz neun belegt - die bisher beste Platzierung für die Mannschaft von Trainer Marcus Oliveira.

Zwei Jahre später ist das Ensemble vom Zuckerhut gehandicapt, muss auf Felipe Borges (verletzt) und Abwehrchef Thiagus Petrus vom FC Barcelona ( Corona-Infektion kurz vor der Reise nach Kairo) verzichten. Im ersten Hauptrundenspiel zog sich zudem der erfahrene José Toledo eine Knieverletzung zu und fällt gegen Deutschland aus. Also müssen die beiden anderen Stars in die Bresche springen: der 2,04 Meter große Ex-Kieler Rogerio Moraes Ferreira ( Telekom Veszprém) und Top-Shooter Haniel Langaro ( FC Barcelona) - einer von 14 Akteuren, die in Europa ihr Geld verdienen.

Solider Start in die Partie

Die Enttäuschung über das verpasste Viertelfinale lassen sich die Gislason-Schützlinge nicht anmerken. Zwar gelingt Moraes Ferreira der erste Treffer des Tages, doch im Anschluss steht die Abwehr des DHB-Teams kompakt. Allerdings ohne Sebastian Firnhaber. Stattdessen stehen Johannes Golla und Fabian Böhm in der 6:0-Deckung im Innenblock, später rückt Böhm in die offensive 5:1-Abwehr. Dahinter belohnt Torwart-Oldie Jogi Bitter das in ihn gesetzte Vertrauen mit acht Paraden bis zur Pause (39 Prozent).

Beim 7:2 liegen die Deutschen mit fünf Toren vorne (10.), im Angriff "sieht alles wirklich gut aus" (Bundestrainer Gislason), einzig die Chancenverwertung bleibt ein Manko. Darum können die Brasilianer immer wieder verkürzen - auf 6:8 (13.) und 10:13 (24.). Das breit angelegte deutsche Spiel, in dem die Angreifer mit klugen Aktionen Philipp Webers an den Kreis, Spielzügen über die Außen und sehenswerten Einzelaktionen reüssieren mündet am Ende dennoch in einer 16:12-Pausenführung.

Nach der Pause bleibt der deutsche Rückraum - im Gegensatz zu den vergangenen Partien - gefährlich. Julius Kühn (5), Philipp Weber (5) und Kai Häfner (4) zeigen sich treffsicher. Auch der im bisherigen Turnierverlauf blasse Kapitän Uwe Gensheimer weiß zu gefallen und bringt seine vier Versuche ausnahmslos im Tor unter. Stärkste Offensiv-Waffe ist aber Kreisläufer Golla. Der 23-Jährige vom deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt kommt mit sieben Toren ebenfalls auf eine hundertprozentige Trefferquote. So bringt die deutsche Mannschaft den Vorsprung souverän über die Zeit.

"Sieg für die Seele"

Kapitän Gensheimer spricht von einem "Sieg für die Seele, für die Zuschauer zu Hause und auch für den Adler auf der Brust". Auch Bundestrainer Gislason zieht ein positives Fazit: "Auch heute haben meine Spieler phasenweise wieder angefangen, zu viel zu riskieren. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden." Noch wollte der Isländer nach der Begegnung nicht den Blick auf die Olympia-Qualifikation im März richten. Zunächst muss Deutschland erst einmal bei der WM gegen Polen (Montag, 20.30 Uhr) die Hauptrunde beenden. "Unserer Abwehr fehlt noch viel, um gegen Weltklasse zu bestehen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ich die Spieler, die vor der WM abgesagt haben, wieder zur Verfügung habe. Ein Vorteil dieser WM war aber, dass sich die anderen entwickeln konnten."