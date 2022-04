Kiel

Der Plan steht: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat jetzt die Weichen für den nächsten Lehrgang der Nationalmannschaft in Kiel und die WM-Playoff-Duelle gegen die Färöer gestellt. Der 62-jährige Isländer reist mit 18 Akteuren in seine ehemalige Wahlheimat. Der aus dem Team des Deutschen-Handballbundes (DHB) nach 159 Länderspielen zurückgetretene Kieler Patrick Wiencek wird nach dem Hinspiel gegen die Färöer am 13. April in seinem „Wohnzimmer“ Wunderino-Arena verabschiedet.

Färöer-Duelle am 13. und 16. April

Am Montag, 11. April, wird der DHB-Tross in der Landeshauptstadt seine Zelte aufschlagen, um schließlich gegen die Färöer im Hinspiel in Kiel (13. April, 18.15 Uhr) sowie im Rückspiel in Torshavn (16. April, 20 Uhr) das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Schweden und Polen (10. bis 28. Januar) zu lösen. Am Trainingsort kennt sich Gislason bestens aus: Kapitän Johannes Golla und Co. müssen die Woche über im THW-Trainingszentrum in Altenholz schwitzen, trainieren nur am Dienstag einmal in der Wunderino-Arena.

„Wir können nahezu wie geplant für die WM-Playoffs nominieren und haben das aktuell bestmögliche Team zusammen“, sagte Alfred Gislason am Freitag. „Wir werden alles investieren, um die Aufgabe gegen die Färöer bereits vor eigenem Publikum so zu lösen, dass wir ein Polster mit ins Auswärtsspiel nehmen. Ich freue mich auf Kiel, aber vor allem wird dieses Spiel der erste Teil der WM-Qualifikation sein – es geht um sehr viel für uns.“ Axel Kromer, Vorstand Sport des DHB, warnte indes: „Die Färöer haben deutlich mehr Qualität in ihrem Team, als dies womöglich viele auf den ersten Blick erwarten. Trotzdem haben wir klar die Favoritenrolle inne.“

Färöer-Supertalent Elias Ellefsen á Skipagøtu

Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte der ehemalige THW-Erfolgstrainer Gislason den Blick zuletzt besonders auf den Färöer-Star Elias Ellefsen á Skipagøtu gelenkt, der in Schweden bei IK Sävehof unter Vertrag steht und allein in der aktuellen Saison der European League bereits 63 Treffer erzielt hat. Gislason: „Er ist wirklich ein sehr guter Spieler. Nicht umsonst sind alle großen Klubs hinter ihm her.“ Auch Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg soll seine Fühler bereits nach dem 19-Jährigen ausgestreckt haben.

Ihn ausschalten sollen Gislasons 18. Linkshänder Djibril M’Bengue, der Mitte März in den Länderspielen gegen Ungarn (31:31 und 30:29) gefehlt hatte, kehrt ins Aufgebot zurück. Erneut nominiert wurde auch Debütant Tim Zechel (HC Erlangen). Als Mittelmänner stehen Gislason die jungen Luca Witzke (SC DHfK Leipzig) und Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) zur Verfügung. Knorr hatte die EM im Januar wegen seiner fehlenden Corona-Impfung verpasst. Einziger Kieler auf dem Parkett wird – nach dem Spiel – Kreisläufer Patrick Wiencek sein. Der 33-Jährige wird in seiner Heimarena verabschiedet.

Tickets für die Partie gegen die Färöer in Kiel sind via dhb.de/tickets und telefonisch unter 01806/515356 (0,20 Euro/Anruf aus den Festnetzen, maximal 0,60 Euro/Anruf aus den Mobilfunknetzen, Montag bis Sonntag, 8 bis 20 Uhr) erhältlich.