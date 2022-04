Tórshavn

Die gute Nachricht: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat die insgesamt 26. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft perfekt gemacht und ist im Januar 2023 bei den Titelkämpfen in Polen und Schweden dabei. Die schlechte: Auch im Rückspiel der WM-Play-offs beim 33:27 (15:15) auf den Färöer bekleckerte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nicht mit Ruhm. Neun Monate vor der WM fehlt es ob ständiger personeller Wechsel und immer wieder notwendiger Improvisation an Struktur.

Kein Wunder also, dass sich der 62-jährige Gislason am Sonnabend auf dem Eiland im Nordatlantik nicht zu etwaigen WM-Prognosen hinreißen ließ. „Die werde ich ganz sicher nicht so direkt nach dem Spiel formulieren“, sagte Gislason. Bei der WM 2021 in Ägypten hatte Deutschland einen historisch schlechten zwölften Platz belegt. Am Sonntagmorgen hob der Flieger des Deutschen Handballbundes (DHB) bei Nebel vom Flughafen Vágar ab – in eine diffuse Zukunft.

Hatten sich Kapitän Johannes Golla und Co. am vergangenen Mittwoch im Kieler „Escape Room“ noch als gewitzte Problemlöser erwiesen, tat sich das DHB-Ensemble gegen den vermeintlichen Handball-Zwerg Färöer am Sonnabend erneut schwer. So schwer sogar, dass die Männer von den „Schafsinseln“ zur Pause sogar mit 16:15 in Führung lagen. So entwickelte sich vor 1698 Zuschauern in der Høllin á Hálsi in Tórshavn – insgesamt spielen auf den Färöer fünf Prozent der Bevölkerung (2600 Menschen) Handball – eine echte Hexenkessel-Atmosphäre. „Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, dass wir hier die, ehrlich gesagt, coole Atmosphäre aufkommen lassen. Wir machen da einfach zu viele technische Fehler, lassen die gegnerischen Spieler zu leicht durch die Lücken laufen und können so unseren Torhüter nicht unterstützen. Dann kommt halt so eine Stimmung auf, dass man plötzlich darüber nachdenkt, was man jetzt machen soll“, zog auch Rückraum-Shooter Julius Kühn (MT Melsungen) kritisch Bilanz.

Färöer – Deutschland 27:33 (16:15) Färöer: Jacobsen (1.-23. und ab 42. Minute/5 Paraden), Satchwell (23.-42./3) – Hoydal 1, West av Teigum 4, Mortensen 1, Akralid, Berg Hansen, Johansen 3, Gunnarsson n.e., Mikkjalsson 5, Poulsen n.e., Mikkelsen 1, Krogh 2, Selvig 1, Mittún n.e., Ellefsen á Skipagøtu 9/2. Deutschland: Wolff (1.-30. Minute/5 Paraden), Klimpke (ab 31./6) – Golla 4, Reichmann 2, Knorr 1, Zerbe 2, Köster 2, M’Bengue 2, Häfner 1, Schiller 4/2, Kühn 3, Mertens 5, Ernst, Drux, Zechel 2, Witzke 5. Schiedsrichter: Cernavskis/Bogdanovs (Lettland) – Strafminuten: FAR 8 (Hoydal, Berg Hansen, Krogh, Mikkjalsson), GER 6 (Golla, Ernst, Zechel) – Siebenmeter: FAR 2/2, GER 2/2 – Spielfilm: 0:1, 1:3 (6.), 3:6, 6:7 (14.), 8:10, 12:12 (24.), 12:14, 15:14 (28.), 16:15 – 19:18 (34.), 19:22, 20:26 (46.), 24:28, 25:30 (55.), 27:33 – Zuschauer: 1698 in der Høllin á Hálsi in Tórshavn.

Im deutschen Innenblock mit Golla und Nebenmann Simon Ernst fehlte erneut das auf diesem Niveau so wichtige blinde Verständnis. Zu leicht konnte Färöer-Jungstar Elias Ellefsen á Skipagøtu (19), der immer wieder mit dem SC Magdeburg, zuletzt vereinzelt aber auch mit dem THW Kiel in Verbindung gebracht wurde, mit Schlagwürfen, Kreisanspielen oder einem starken Eins-gegen-Eins reüssieren. Zu oft brachten technische Ungenauigkeiten die Färöer mit ihrem schnellen Rechtsaußen Hakun West av Teigum ins Laufen. Auch die offensive deutsche Deckung mit Julian Köster (VfL Gummersbach) brachte zunächst keine Verbesserung.

Kurze Ablenkung vor malerischer Hafenkulisse, von links: Djibril M’Bengue, Lukas Zerbe, Tim Zechel und Julian Köster. Quelle: Sascha Klahn

„Das Spiel hat mich ziemlich viele Nerven gekostet, weil ich mich extrem aufgeregt habe in der ersten Halbzeit“, resümierte Gislason. Der Bundestrainer blieb nach Wiederanpfiff bei der offensiven Variante gegen das färöische Überzahlspiel, brachte den Wetzlarer Till Klimpke – noch ein Kandidat für den THW Kiel – im Tor und sah, wie seine Mannschaft das Spiel vom 15:16 bis zum 26:20 (46.) mit starkem Umschaltspiel drehte. Der Rest war Formsache. „Jetzt haben wir das Ticket erst mal gelöst, das war das Wichtigste. Jetzt ist erst mal wieder Bundesliga angesagt“, sagte Spielmacher Luca Witzke (DHfK Leipzig) nach dem Abpfiff. „Wenn es dann so weit ist, schauen wir in Richtung WM.“

Nächstes Länderspiel am 13. Oktober

Erst im Herbst trifft sich die Mannschaft zu ihrem nächsten Lehrgang wieder. Erst dann kann der Bundestrainer weiter an seinen größten Baustellen – Abwehrzentrum, Spielsteuerung, Kreisläuferspiel – arbeiten. Nach sechs Monaten Länderspielpause trifft Deutschland dann zum Auftakt des EHF Euro-Cups auf Europameister Schweden (13. Oktober in Mannheim).

So oder so hinterließ das Erlebnis auf den Färöer auch bei Johannes Golla bleibende Erinnerungen: „Das war Wahnsinn, was hier in der Halle auf die Beine gestellt wurde, man hat gemerkt, dass es für die Färöer wirklich ein Highlight war. Es war schön, ein Teil von diesem Erlebnis zu sein und noch schöner, dass wir gewonnen haben“, sagte der DHB-Kapitän, der zudem für ein wenig mehr Klarheit zu sorgen bemüht war: „Unser Ziel war es, zur WM zu fahren und beide Spiele zu gewinnen, auch wenn natürlich nicht alles optimal war. Wir haben unser Ziel – wenn auch nicht mit Bravour – erreicht. Wir entwickeln uns, können aus vielen Sachen lernen.“