Kairo

Ganz verflogen war die Katerstimmung bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft noch nicht, als sie am Mittwoch ihr neues WM-Quartier in New Capital bezogen hatte. Bei der Niederlage am Vorabend gegen starke Ungarn (28:29) hatte das junge DHB-Team eine komfortable Ausgangslage für den Viertelfinaleinzug verspielt und auf dem Feld beim ersten richtigen Härtetest bei dieser Weltmeisterschaft ordentlich Lehrgeld bezahlt.

Dennoch bleiben die Töne vor dem Duell mit Europameister Spanien, dem bereits zum Hauptrundenauftakt einen Endspiel-Charakter innewohnt, unverändert selbstbewusst. Das ist auch der Verdienst von Bundestrainer Alfred Gislason.

Der frühere Erfolgstrainer des THW Kiel hat in seiner langen Karriere schon zahlreiche Endspiele erlebt. Von dieser Erfahrung profitiert nun das DHB-Team. „ Alfred macht einen ruhigen, konzentrierten Eindruck und nimmt von unserer Mannschaft, die nicht so turniererfahren ist, ganz viel Druck. Damit nimmt er auch die Nervosität ein bisschen raus“, sagt Patrick Groetzki.

Abwehr muss stabiler werden

Der 31-jährige Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen, erst kurz vor dem Ungarn-Spiel als Ersatz für den verletzten Tobias Reichmann ins Aufgebot gerückt, kann nach zweijähriger Nationalmannschaftspause ebenfalls Erfahrung aus 146 Länderspielen beitragen.

Eine Qualität, die im entscheidenden Vorrunden-Spiel vor allem dem neuen deutschen Innenblock fehlte. Immer wieder konnte sich Kreisläufer Bence Bánhidi gegen Johannes Golla und Sebastian Firnhaber behaupten. Hinter der phasenweisen löchrigen Deckung fanden auch die Torhüter Andreas Wolff und Johannes Bitter nicht gut in die Partie.

Ungarn als guter "Übungsgegner"

Die Abwehr ist vor dem Traditions-Duell mit Spanien also wieder Gislasons größte Baustelle. Gleichzeitig schöpfen die Deutschen aus ihrer Ungarn-Erfahrung Zuversicht. Immerhin ähneln sich die Spielstile der Magyaren und Spanier. Auch der Europameister setzt auf körperlich starke Kreisläufer wie Julen Aguinagalde oder Adrian Figueras.

Groetzki jedenfalls sieht das Spiel als gute Generalprobe für die richtungsweisende Partie gegen Spanien. „Das war vielleicht eine ganz gute Übung“, sagt er. „Man hat gegen Ungarn gesehen, dass ein paar von uns zum ersten Mal auf diesem Niveau gegen so starke Gegner gespielt haben. Aber ich finde, die Jungs haben auch gezeigt, dass sie lernfähig sind und sich schon nach einer Viertelstunde gesteigert.“

Gislason plant weitere Wechsel

Auch Gislason war am Mittwoch darauf bedacht, der Mannschaft weiter den Rücken zu stärken, führte Einzelgespräche mit seinen Spielern und berichtete: „Es ist normal, dass man nach einer Niederlage niedergeschlagen ist. Aber die Stimmung ist gut.“ Der 61-jährige Isländer kündigte zudem personelle Wechsel an. „Es wird bestimmt ein paar Änderungen geben“, sagte er mit Blick auf den Kader für das Prestigeduell gegen Spanien, wollte aber keine Details preisgeben.

Sicher ist: Wollen die Deutschen gegen den Europameister, der in fast derselben Besetzung wie bei seinem Titelgewinn im Januar 2020 antritt, eine Chance haben, „muss bei uns ganz viel passen“, so Groetzki, der sich bei allem Druck auf die Begegnung freut. „Es ist immer geil, gegen Top-Mannschaften zu spielen“, sagt er. Der Linkshänder glaubt: „Wenn wir die Abwehr stabilisiert bekommen, haben wir auf jeden Fall eine Chance. Denn Spanien hat in diesem Turnier auch Probleme – und wir werden alles daran setzen, sie auszunutzen.“

Kein Streit um Kabinen-DJ-Posten

Und auch wenn Groetzki bei seiner Rückkehr ins DHB-Team auf mehr Einsatzzeiten hofft als die gute Viertelstunde gegen Ungarn – einen früher angestammten Platz will er nicht zurück erobern: Den des Kabinen-DJs, den inzwischen sein Positionskollege Timo Kastening übernommen hat. „Solange Timo so spielt wie zuletzt und diese Kombination für ihn so passt, werde ich einen Teufel tun und mich da reindrängen“, sagt der 31-Jährige, der früher für die Musik in der Umkleide zuständig war.

Hier herrschen für den Rückkehrer inzwischen allerdings neue, ungewohnte Töne. „Ich kannte davon nicht viel. Auf jeden Fall war es ziemlich wild“, sagt er. Vielleicht ja genau die Töne, die die Deutschen vor ihrem vorgezogenen Finale gegen die erfahrenen Iberer brauchen...