Der ehemalige Kieler Erfolgscoach gibt zu Beginn der Handball-WM Silvio Heinevetter ( MT Melsungen) und Routinier Jogi Bitter ( TVB Stuttgart) den Vorzug vor Ex-Zebra Andreas Wolff, der in der vergangenen Woche Kritik an den Absagen seiner ehemaligen Kieler Mitspieler Patrick Wiencek, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler geübt hat. Der 29-jährige Wolff, mittlerweile in Diensten des polnischen Klubs KS Vive Kielce, war dafür bereits von Gislason gerügt worden und erhält nun offenbar eine Denkpause von dem 61-jährigen Isländer. Neben Wolff verzichtet Gislason gegen Uruguay auch auf Kreisläufer Moritz Preuss ( SC Magdeburg) sowie die Rückraumspieler Antonio Metzner ( HC Erlangen) und Lukas Stutzke ( Bergischer HC).

Corona hatte auch den Sport in Uruguay fest im Griff. Die als Beachhandballer sozialisierten Spieler der "La Celeste" trainierten in Montevideo auf dem Schulhof der Deutschen Schule "Colegio Aleman", für das fünf Akteure auch die Handballschuhe schnüren, auf dem Weg zur WM noch einmal kurz in Florida. Nun sehen sich die Spieler von Trainer Jorge Botejara - Sportlehrer, Lagerverwalter, Studenten, Wirtschaftsprüfer und ein Telekommunikationsingenieur - den Profis von Bundestrainer Alfred Gislason gegenüber. Ein ungleiches Duell.

"Probleme mit dem Arbeitsgerät"

Das manifestiert sich bereits in den ersten Minuten. Uruguay agiert im Stil eines Viertligisten, hat mit "Problemen mit dem Arbeitsgerät" (DHB-Vizepräsident Bob Hanning) und vereinzeltem Übergewicht zu kämpfen. So sind die ersten 30 Minuten schnell zusammengefasst. Deutschland agiert im Positionsangriff solide, aber wenig inspiert, leistet sich einige technische Fehler und sogar neun Fehlwürfe. Zur Pause liegt die DHB-Auswahl "nur" mit 16:4 in Führung.

Nach der Pause ersetzt Silvio Heinevetter den starken Jogi Bitter, und auch sonst lässt Gislason rotieren, nutzt den Trainingscharakter dieses WM-Auftaktspiels voll aus. Die Deckung steht jetzt mit Fabian Böhm in der 5:1-Variante offensiv, erobert von den Amateuren aus Lateinamerika viele Bälle, gerät ins Gegenstoß-Laufen. 19:5 (34.), 24:6 (38.) - jetzt spielen die Deutschen "schönen Handball", sind "mutiger und frecher" (Jogi Bitter), bestrafen auch nachlassende Kräfte bei Uruguay mit einem Gegenstoß nach dem anderen. Melsungens Timo Kastening trifft in 30 Minuten neunmal. Nach dem Abpfiff ist der zweithöchste Sieg in einem WM-Auftaktspiel (höchster WM-Auftaktsieg war ein 46:4 gegen Luxemburg bei der WM 1958) perfekt.

Faire Geste: Man of the match wird Uruguay-Keeper Felipe Gonzalez (9 Paraden), auf Seiten der Deutschen unterstreicht Juri Knorr seinen Status als Hoffnungsträger. Bundestrainer Alfred Gislason zieht ein positives Fazit. "Ich bin zufrieden mit der Einstellung und damit, dass die Mannschaft bis zum Ende durchgezogen hat. Relativ unzufrieden bin ich mit den vielen Fehlwürfen. Besonders Uwe Gensheimer hat für meinen Geschmack zu viel verworfen." Nächster Gegner am Sonntag (18 Uhr) ist nun Kap Verde, das am Freitag vier positive Corona-Fälle zu verzeichnen hatte, ein WM-Ausschluss jedoch von den Organisatoren verworfen wurde. "Wir fühlen uns nicht wohl damit", sagte Jogi Bitter nach dem Uruguay-Sieg. "Das ist schon bei uns im Kopf."