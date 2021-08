Altenholz

Links, rechts, einen Schritt vor: Michael Nicolaisen ackert, schiebt und zerrt. Gemeinsam mit Simon Seebeck bildet der 26-Jährige den Innenblock beim Handball-Drittligisten TSV Altenholz. Jeder Zweikampf erwächst zur Zerreißprobe. Nicolaisen spielt, als wäre er nie weg gewesen. Dabei war die 22:27-Testspielniederlage gegen den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen erst sein zweites Spiel nach einjähriger Handballpause.

Corona hat Nicolaisens Sehnsucht nach Handball verstärkt

Die Handballschuhe musste der Rechtshänder im Juni 2020 an den Nagel hängen, weil sich seinerzeit das Studium als Polizeianwärter nicht mit dem hohen Trainingsaufwand eines Drittligisten vereinbaren ließ. Doch schnell juckte es wieder in den Fingern. „Corona hat die Sehnsucht nach Handball verstärkt. Es fehlte etwas – vor allem das Teamgefühl“, sagt „Michi“ rückblickend. Gemeinsam suchten die Wölfe und Nicolaisen nach Wegen für ein Comeback in Schwarz-Gelb. „Michi wird bei seinem Studium körperlich stark gefordert. Wir müssen mit ihm handballspezifisch trainieren. Das lässt sich ergänzen“, sagt TSVA-Coach André Lohrbach nach der erfolgreichen Rückholaktion.

Gegen die ambitionierten Profi-Handballer aus Hamm, die aktuell ihr Trainingslager in Malente bezogen haben, lief Nicolaisen bereits wieder zu Hochform auf: Fünf geblockte Würfe und unzählige gewonnene Zweikämpfe sorgten für jubelgeballte Fäuste auf der Altenholzer Bank und Frust beim Gegner.

Trainer Lohrbach: „Abwehrleistung war über weite Strecken auf Zweitliganiveau“

Lediglich fünf Tore erlaubten die Wölfe den Gästen in den ersten 20 Minuten. „Defensiv lag bisher unser Trainingsschwerpunkt. Michi hat sofort wieder die Rolle des Abwehrchefs übernommen. Die Abwehrleistung war über weite Strecken auf Zweitliganiveau“, lobte Lohrbach seine aggressive 6:0-Abwehr. Erst Mitte der zweiten Halbzeit erlahmte der Altenholzer Widerstand kurzzeitig, weil Kräfte schwanden und ohne Tommy Fängler (Studienfahrt), Leon Ciudad (angeschlagen) und Leif Haack (Kreuzbandriss) die Wechselmöglichkeiten fehlten.

„Gegen Zweitligisten geht es viel intensiver zur Sache, das ist auch gut so. Diese Spiele bringen uns weiter. Defensiv bin ich schon wieder auf einem guten Niveau. Im Angriff fehlt mir noch etwas das Timing, aber wir haben auch noch ein paar Wochen bis zum Saisonstart“, konstatiert Nicolaisen. Lohrbach pflichtet seinem Rechtshänder bei: „Im Angriff müssen wir Michis Eins-gegen-Eins-Qualitäten mehr zur Geltung bringen. Das Feintuning kommt noch.“

Test gegen den THW Kiel am 19. August

Seinen ultimativen Härtetest bestreitet der TSV Altenholz am 19. August: Einen Tag vor der Abfahrt ins Trainingslager nach Graz kommt der THW Kiel um 19 Uhr zum Testspiel in die Edgar-Meschkat-Halle. Tickets (8 Euro) für den ersten Auftritt der Zebras in der Saisonvorbereitung können am Montag- und am Dienstagabend jeweils ab 18.30 Uhr bei Conny Blachnich (Tel.: 0174/9908010) vorbestellt werden.

Der Einlass in die Halle erfolgt nach der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) unter Vorlage des jeweiligen Nachweises, eines gültigen Personalausweises und des ausgefüllten Kontaktformulars (Download: www.tsva-net.de ). Kinder und Jugendliche dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in die Halle. „Das wird ein echter Leckerbissen“, kündigte TSVA-Geschäftsführer Sönke Bergemann an. Und vielleicht beißt sich ja auch der THW Kiel zeitweise die Zähne an den Abwehrkünsten von Nicolaisen und Co. aus.