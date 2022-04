Kiel

Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Freitagnachmittag vom dänischen Billund aus in Richtung Färöer abhebt, erwartet sie ein stürmisches Abenteuer. Gewiss, das Ticket für die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden vom 12. bis 29. Januar ist ihr nach dem nicht immer souveränen, aber deutlichen 34:26 (17:11) im Hinspiel am Mittwochabend in Kiel kaum noch zu nehmen. Bundestrainer Alfred Gislason jedoch war hinterher alles andere als zufrieden. Dennoch hat der Isländer auch gute Erinnerungen an die 18 „Schafsinseln“ im Gepäck.

Es war im Oktober 1987, als Gislason als Spieler von TuSEM Essen auf die zur dänischen Krone gehörende Inselgruppe im Nordatlantik reiste. Essen war Meister, im Tor stand ein gewisser Stefan Hecker, auf Linksaußen wirbelte Jochen Fraatz, Gislason kam aus dem linken Rückraum. Im Erstrunden-Hinspiel des Europapokals der Landesmeister spielte TuSEM bei VÍF Vestmanna und hatte nach dem 28:17 auch allen Grund zu feiern. Allein die Rückreise gestaltete sich schwierig, weil tief hängende Wolken und dichter Nebel über dem kleinen Flughafen Vágar tagein, tagaus einen Start verhinderten.

Im Oktober 1987 strandete Alfred Gislason als Spieler von TuSEM Essen auf den Färöer und konnte erst nach vier Tagen die Inseln verlassen. Quelle: imago

„Heute würde man das als Trainer wahrscheinlich weniger locker sehen als mein Trainer damals (Hans-Dieter Schmitz, d. Red.). Jeden Morgen fuhren wir zum Flughafen, aber ein Start war nicht möglich. Am Ende hatten wir vier Tage lang eine gute Zeit, hatten Spaß, haben viel gefeiert“, erinnert sich der 62-Jährige, der mit Altmeister Essen 1986 und 1987 zwei Titelgewinne feierte. Das anstehende Spiel in der Handball-Bundesliga musste verschoben werden. Das Nachholspiel verlor TuSEM mit 21:22 – beim THW Kiel.

In der Høllin á Hálsi in Tórshavn werden 1800 Fans erwartet

Ein ähnliches Szenario soll sich vor oder nach dem Rückspiel am Sonnabend (20 Uhr) in Tórshavn möglichst nicht wiederholen. Auch wenn der dänische Färöer-Cheftrainer Peter Bredsdorff-Larsen am Mittwoch ankündigte: „Es wird sehr windig, auch auf dem Spielfeld.“ Er hoffe, sagte der 54-Jährige, dass die heimische Høllin á Hálsi („Halle am Hals“) in Tórshavn mit 1800 Fans ausverkauft sein werde.

Denn dann, ergänzte der 19-jährige färöische Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu, habe man „die Chance auf ein enges Spiel, die Chance zu gewinnen“, wenngleich auch Skipagøtu ein Aufholen des Acht-Tore-Rückstandes und Weiterkommen als eher unrealistisch einschätzte.

Unfreiwillig auf den Färöer zu stranden – darauf könnte auch Kai Häfner trotz der Schönheit der Natur gern verzichten: „Ich freue mich auch auf Ostern mit meinem kleinen Sohn (Levi Hans wird im Juni zwei Jahre alt, d. Red.), ich würde das eher vermeiden wollen.“ Immerhin, der Linkshänder von der MT Melsungen, der am Mittwoch im Hinspiel umknickte, ist wieder einsatzbereit. Hinter dem Einsatz von Spielmacher Juri Knorr (Pferdekuss) steht noch ein Fragezeichen.

Gislason nach dem Hinspiel in Kiel: Nicht zufrieden mit der Abwehr

Nur 53 000 Menschen leben auf den vulkanischen Felseninseln, 13 000 von ihnen sind Mitglied in einem Sportverein. Deutlicher könnten die Kräfte in diesem Play-off-Duell nicht verteilt sein. Dementsprechend kritisch äußerte sich Trainer Gislason nach dem Hinspiel in Kiel: „Ich bin nicht zufrieden mit der Abwehr.“ Außerdem seien zehn technische Fehler im Angriff viel zu viel gegen einen Außenseiter wie die Färöer. Findet auch Co-Trainer Erik Wudtke: „Man versucht ja immer, einstellig bei den technischen Fehlern zu verbleiben, das ist eine magische Grenze.“

Kapitän Johannes Golla richtete den Blick indes schon über das Duell mit den Färingern hinaus: „Das ist das letzte Spiel vor einer langen Pause mit der Nationalmannschaft. Wir treffen uns wohl erst im November wieder. Von daher wird es wegweisend sein, mit welcher Stimmung wir uns in diese Pause verabschieden.“

Die hohe Fehlerquote, das Kreisläuferspiel, die Abstimmungsprobleme mit wechselndem Personal im Abwehr-Innenblock – auf dem Weg nach Polen und Schweden 2023 sind noch so manche Baustellen zu schließen.

WM-Play-off-Hinspiele (der Sieger aus Hin- und Rückspiel ist direkt für die WM 2023 qualifiziert): Deutschland – Färöer 34:26, Tschechien – Nordmazedonien 24:24, Griechenland – Montenegro 25:23, Portugal – Niederlande (Do. 20 Uhr), Finnland – Kroatien 21:34, Slowenien – Serbien 31:34, Österreich – Island 30:34, Israel – Ungarn 32:33, Belgien Russland (Belgien ist nach dem Ausschluss Russlands direkt für die WM qualifiziert).