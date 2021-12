Henstedt-Ulzburg

Die Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg spielen in der Dritten Liga eine herausragende Saison. Mit 16:2 Punkten steht die Mannschaft in der Gruppe A trotz Widrigkeiten wie Verletzungen und Krankheiten an der Tabellenspitze. „Wir freuen uns über die Platzierung“, sagt Rückraumspielerin Caroline Rodewald. „Ich hätte vor einigen Monaten kein Geld darauf gewettet, dass wir die Liga anführen.“

Für ihr Team ist die 22-Jährige wichtiger denn je. Weil die Spielmacherinnen Nele Mönnich und Tarja Pauschert verletzungsbedingt ausfallen, springt Caroline Rodewald gemeinsam mit Tara Schumacher als Regisseurin ein. Außerdem bekommt sie größere Einsatzzeiten in der Abwehr.

Trainer Christian Gosch arbeitet seit 18 Monaten mit Caroline Rodewald zusammen. „Die Entwicklung von Caro im vergangenen Jahr war enorm“, schwärmt der Berufsschullehrer. „Im Angriff war sie immer schon gut. Aber in der Abwehrarbeit hat sich Caro deutlich gesteigert.“ Ihr Potenzial habe die Rechtshänderin längst nicht ausgeschöpft. „Im Training ist Caro stärker als im Spiel. Ich hoffe, sie traut sich diese mutige Spielweise bald auch regelmäßig in den Spielen zu. Sie trifft schon jetzt gute Entscheidungen, macht starke Kreisanspiele und hat eine Fackel im rechten Arm.“

Eingespielt und toller Teamgeist

Eine konkrete Antwort, warum es trotz der vielen Ausfälle so gut läuft, hat Caroline Rodewald nicht. „Vielleicht ist es so, dass wir eingespielt sind. Wir hatten in der Anfangsphase der Serie nicht viele Neuzugänge zu integrieren“, spekuliert die Spielerin, die für den Handball einiges auf sich nimmt. Drei Mal pro Woche geht es in einer Fahrgemeinschaft mit Nele Mönnich und Vanessa Fleischmann von Hamburg- Barmbek nach Henstedt-Ulzburg zum Training. „Ganz entscheidend für den Erfolg ist der Teamgeist. In unserer Mannschaft zu spielen, macht richtig Laune.“

Handball spielte in Caroline Rodewalds Leben früh eine große Rolle. Schon im Alter von vier Jahren fing sie mit dem Sport an, bis zur B-Jugend trug sie das Trikot der Bramstedter Turnerschaft. Aufgrund ihrer Körperlänge stellten ihre Trainer sie in den Rückraum. „Bis zur C-Jugend war ich immer die Größte in meinen Mannschaften“, verrät die Studentin für Kommunikations- und Medienmanagement, die an ihrer Bachelorarbeit schreibt und im März mit dem Master beginnen möchte. „In der B-Jugend beim SV Henstedt-Ulzburg, die bei der deutschen Meisterschaft Dritte wurde, kamen Spielerinnen wie Annika Lott oder Maxie Bech hinzu. Da stach ich mit meinen 178 Zentimetern nicht mehr heraus.“

Nach einer Spielzeit mit den Damen der Frogs-Ladies legte Caro Rodewald eine Pause ein. „Bei mir war der Spaß nicht mehr vorhanden“, sagt die 22-jährige Hamburgerin. „Ich kann nicht mal sagen, warum es so gewesen ist. Der Dampf war einfach raus.“ In diese einjährige Auszeit fiel unter anderem ein Auslandssemester in San Diego/Kalifornien.

Nach einer Auszeit kribbelte es wieder

Aus den USA zurück, kribbelte es wieder in ihren Händen. Außerdem ließen ihr die damaligen SVHU-Spielerinnen Jana Grützner und Anna Nowatzki keine Ruhe: „Beide schwärmten vom Team und haben mich regelrecht bequasselt. Handball zu spielen hat sofort wieder Spaß gemacht.“

Im Frühjahr 2020 war Rodewald erstmals wieder beim Training. Sie musste sich vieles neu erarbeiten. Wurfhärte und Präzision waren nicht mehr vorhanden, auch in puncto Spielverständnis und Athletik hatte sie Nachholbedarf. „Ich musste wegen der Corona-Pandemie länger als gedacht auf mein Comeback warten“, sagt Rodewald. „Es gab seinerzeit ja keinen Spielbetrieb. In der Kombination Training und Wettkampf hätte ich meine Defizite schneller aufarbeiten können.“ Doch jetzt ist Caroline Rodewald topfit. Und fiebert mit ihrer Mannschaft dem Sonntag entgegen. Um 17.30 Uhr wird das Drittliga-Spitzenspiel des SVHU bei der zweiten Garde des Bundesligisten Buxtehuder SV angepfiffen.