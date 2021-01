Kairo

Bei der enttäuschenden Abschiedsvorstellung am Montag in Kairo waren Philipp Weber und David Schmidt mit jeweils vier Toren beste Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Das bisher schwächste Abschneiden einer DHB-Auswahl gab es vor zehn Jahren mit Rang elf in Schweden.

"Zweites Vorbereitungsspiel auf Olympia "

Vor der Partie hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning vom „zweiten Vorbereitungsspiel auf Olympia“ gesprochen, dabei die Olympia-Qualifikation im März in Berlin gegen Schweden, Slowenien und Algerien allerdings unterschlagen. Vier Mannschaften, zwei Tickets nach Tokio – in Berlin kommt’s für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason drauf an. Also will der Isländer seine Schützlinge an diesem Montagabend noch einmal „unter Wettkampfbedingungen“ testen. Wohl wissend, dass das deutsche Ensemble nach der Rückkehr zahlreicher Stammspieler nie wieder in dieser Zusammensetzung auftreten wird.

Zunächst bewährte Muster

Beim letzten Auftritt am Nil bewegt sich das Auftreten allerdings zunächst in bewährten Mustern. Anfangs ist die Partie defensiv geprägt, treten die Polen besonders auf der rechten Angriffsseite des DHB-Teams weit raus, stören die Kreise des deutschen Rückraums. Deutschland reagiert mit Außen-Einläufern an den Kreis, arbeitet sich ins Spiel, kommt zu klaren Chancen. Doch die Chancenauswertung lässt wieder zu wünschen übrig. Zehnmal im ersten Abschnitt scheitern Uwe Gensheimer und Co. aus fast allen Lagen am polnischen Keeper Adam Morawski, lassen hundertprozentige Chancen aus. Die Trefferquote beträgt in den ersten 30 Minuten nur 46 Prozent.

So setzt sich der Gegner auf 9:6 ab (19.), auch weil es in der deutschen Defensive an Abstimmung hapert, sich der Innenblock mit Sebastian Firnhaber und Johannes Golla zu oft vom polnischen Spiel über den Kreis auseinanderdividieren lässt. Wenn Deutschland im Umschaltspiel glänzt, läuft’s. Ansonsten helfen nur Einzelaktionen wie die von Paul Drux zum 11:12-Anschlusstreffer zur Pause. Es droht das schlechteste deutsche WM-Abschneiden seit Schweden 2011 (Platz elf).

Wolff sicherer Rückhalt

Und nach der Pause eskaliert das Geschehen in ein wildes deutsches Durcheinander. Am Kreis klaffen weiter Lücken, im offensiven Gewusel leisten sich Spielmacher Philipp Weber und seine Nebenleute Fehlpässe und technische Fehler – „einer dümmer als der andere“ (Bundestrainer Gislason). Polen führt mit 15:11 (36.), der deutsche Angriff fängt sich. Andreas Wolff, zuletzt nicht berücksichtigt, ist mit zwölf Paraden an diesem Tag ein sicherer Rückhalt. Weber, David Schmidt, Marcel Schiller per Siebenmeter, Firnhaber aufs leere Tor – Deutschland gleicht aus (19:19/52.), doch es bleibt zerfahren, ein schnelles Hin und Her, in dem auch die Nerven eine Rolle spielen. „Wir schießen den Torhüter warm, spielen im Angriff nicht so gut, auch weil der spielerisch extrem wichtige Kai Häfner wegen einer Muskelverhärtung kaum spielen konnte“, resümiert Gislason.

Schiller wirft einen Siebenmeter weit am Tor vorbei (57.), erzielt dann doch die erste Führung nach Wiederanpfiff (23:22/58.). Ausgleich Szymon Sicko (23:23/60.), Deutschland in Ballbesitz, zu passiv, Zeitspiel, gelingt Polen der Siegtreffer. Andreas Wolff pariert gegen Patryk Walczak, rettet das Remis am Ende einer durchwachsenen WM, der schlechtesten in der deutschen Geschichte. Am Dienstag um 14 Uhr hebt der deutsche Flieger von Kairo gen Köln/ Bonn ab. Im März muss eine erneut umgekrempelte deutsche Mannschaft die hohe Hürde Olympia-Qualifikation meistern.