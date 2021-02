Flammen tanzten, und Nebel zog am Freitagnachmittag durch die Wunderino-Arena in Kiel. Aber nicht, weil die Handballer des THW ein Heimspiel bestritten. Es wurde für ein Gipfelduell des Kieler Sports geprobt, das in der Live-Sendung "Eine Nacht Kiel" entschieden wird: THW gegen Holstein.