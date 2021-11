Kiel

Die Schweißperlen laufen ihm von der Stirn, seine Sätze sind kurz und abgehackt. „Nach jedem Lauf redet man weniger“, entschuldigt sich Hürdenläufer Luca Hey und setzt sich für das Interview völlig außer Atem auf die Bank an der Laufbahn der Uni-Sportstätten. Es ist das erste Tempotraining, das er nach seiner Saisonpause macht. Je zwei Mal 600 Meter, 400 Meter und 200 Meter steht für heute im Trainingsplan. Dazwischen mehrere Minuten Erholung. „Nach drei Wochen Pause muss ich erstmal wieder in Form kommen.“

Der Kieler ist einer der besten Hürdenläufer in Norddeutschland. Seine Hauptdisziplin: 400 Meter Hürde. Schon in der ersten Klasse fing er mit Leichtathletik an. „Hürde konnte ich am besten und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert“, sagt Hey. Vor zwei Jahren wechselte er zum THW Kiel und bekam einen neuen Trainer. Das gab ihm noch mal einen ordentlichen Schub.

Luca Hey: Hürdenlauf erfordert viel Koordination

Heute ist der 22-Jährige so schnell, dass er in der deutschen Bestenliste der Männer auf Platz acht liegt. Bei den deutschen Meisterschaften sprintete er auf Platz 9, bei der U 23-Meisterschaft auf Platz 5.

„Das Tolle am Hürdenlauf ist, dass es koordinativ ist. Man muss genau auf seine Schritte zwischen den Hürden achten und im richtigen Moment abspringen, um nicht ins Stolpern zu kommen“, erzählt Hey. Das Problem momentan jedoch: Auf seinem Niveau gibt es in Kiel keine Trainingspartner. Häufig steht er alleine auf dem Sportplatz und kämpft gegen die Stoppuhr. „Ein Trainingspartner, mit dem man sich messen könnte, wäre schon mal wieder schön“, gibt er zu.

Das Dehnen gehört für den Kieler mit zum normalen Aufwärmprogramm. Es beugt Verletzungen vor. Quelle: Pat Scheidemann

Leistungssport, Arbeit, Abitur – für den Kieler kein Problem

Wenn Luca Hey nicht auf dem Platz steht, arbeitet er als Elektrotechniker für Betriebstechnik bei den Stadtwerken in Kiel – montags bis mittwochs acht Stunden am Tag. Donnerstags und freitags geht er zur Schule und macht sein Abitur nach. Fast jeden Tag ist er nach Feierabend für eineinhalb Stunden auf dem Platz – bei Wind und Wetter. „An den Stress gewöhnt man sich“, sagt Hey. Sein Chef hat Verständnis, wenn Hey sich wegen eines Wettkampfs frei nehmen muss. „Bei der Arbeit finden das eigentlich alle spannend, was ich mache.“

Verzichten muss er trotzdem. „Ich treffe mich mit Sicherheit nicht so häufig mit Freunden, wie das andere Menschen machen“, sagt der Hürdenläufer und fügt hinzu. „Der Sport bringt aber auch einfach Spaß. Vor allem weil ich im Moment so Leistungssprünge mache und Erfolge habe.“ Es reizt ihn, seinen Körper zu fordern und zu probieren, welche Leistung er noch schaffen kann. Sein nächstes großes Ziel ist die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr. „Ich würde gerne eine Zeit mit 51 Sekunden laufen. Dieses Jahr war meine Bestzeit 52,17 Sekunden.“

Sponsoren Fehlanzeige: Luca Hey organisiert sich selbst

Für Luca Hey ist der Hürdenlauf nicht nur irgendein Hobby. Auch wenn er es vorsichtig formuliert, träumt er davon Profi zu werden. „Das wäre schon krass“, überlegt er. „Wenn alles gut geht und ich verletzungsfrei durchkomme, könnte ich mich noch gut steigern.“ Als Profi würde der Kieler Fördermittel und Sponsoren bekommen. Bisher musste er alles selbst zahlen. Schuhe, Trikots und Hosen, Spritgeld. Das geht ordentlich ins Geld. Schon alleine für Hosen und Trikots muss er pro Jahr mit 200 Euro rechnen. „Eigentlich würde ich mir auch gerne Carbonschuhe kaufen“, sagt er. Die seien besonders leicht. „Solche Schuhe kosten aber auch noch mal rund 200 Euro. Mal sehen, ob ich mir das leisten kann.“

Vor knapp drei Wochen startete Luca Hey mit seinem Wintertraining. Quelle: Pat Scheidemann

Erstmal will er sich aber auf sein Wintertraining konzentrieren. Im Dezember stehen schon die nächsten Wettkämpfe an. „Das ist eine gute Möglichkeit, um zu testen, wie fit man ist“, erklärt Hey und guckt kurz auf seine Uhr. Die vier Minuten Pause sind um. Die nächsten 400 Meter Sprint stehen an.

In welcher Zeit bestimmt sein Trainer Dirk Rieckmann. Ein Startzeichen und Luca Hey läuft los. Das Tempo stimmt auf die Sekunde genau. Wie das geht? „Man entwickelt ein Tempogefühl“, erklärt Rieckmann. Auf die Sekunde genau? „Alle 100 Meter guckt er auf seine Uhr. Dann kann er peilen, ob er richtig in der Zeit liegt.“ Es ist jahrelange Erfahrung, die hier zu spüren ist.