Kiel

Nach zwei Spielzeiten bei den Kiel Baltic Hurricanes, in denen er einer der Publikumslieblinge geworden war, reicht Linebacker Darin Hungerford den Staffelstab des Kieler Abwehrchefs nun weiter. Übernehmen soll Quinlen Dean, ebenfalls US-Amerikaner und zuletzt in der Canadian Football League bei den BC Lions unter Vertrag.

„Quinlen ist ein ehrgeiziger, hart arbeitender Spieler mit einer professionellen Einstellung, also genau das, was wir in unserer Defense brauchen“, sagt Hurricanes Head Coach Timo Zorn über den 24-Jährigen, der aus Greenbelt, Maryland stammt.

Von 2016 bis 2018 spielte er für die University of New Hampshire, die Teil der Colonia Athletic Association (CAA) ist. Dort wurde er nicht nur mehrfach zum Defensive Player of the Week gewählt, sondern wurde unter anderem auch zweimal ins All-Conference Second Team gewählt.

Zwei Jahre in Folge Leading Tackler in New Hampshire

Der 1,83 Meter große und 105 Kilogramm schwere Dean war bei den New Hampshire Wildcats 2017 und 2018 der führende Tackler – mit einem Rekord von 16 Tackles in einem Spiel. Sein letztes College-Jahr absolvierte er an der Marshall University und wurde danach für die 2020 geplante Saison der kanadischen Profiliga von den BC Lions unter Vertrag genommen. Nun folgt der Amerikaner bei den Hurricanes auf Darin Hungerford, der dieses Jahr für die Northern Arizona Wranglers in der amerikanischen Indoor Football League auflaufen wird.

„Ich habe auf diesen Moment seit Beginn der Pandemie gewartet und kann es kaum erwarten, wieder auf dem Footballrasen zu stehen. Dass ich in einem Land spielen kann, was ich vorher noch nie besucht habe, ist für mich eine riesige Chance, und Coach Zorn und der ganze Staff haben mich davon überzeugt, nach Kiel zu kommen und mit den Kiel Baltic Hurricanes in eine hoffentlich erfolgreiche Saison zu starten, für die ich hochmotiviert bin,“ sagte Dean in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Canes starten am 22. Mai auswärts bei den New Yorker Lions Braunschweig in die neue Saison der German Football League.