Kopenhagen/Rungsted

Bei der Weltmeisterschaft vom 4. bis 9. Juli segelten 43 Kielboote aus acht Nationen um die Medaillen. Dänemark (22 Boote) und Spanien (neun) stellten die meisten Teilnehmer. Aus Deutschland nahmen vier Yachten an der WM teil.

Starker Start: Platz drei im ersten Rennen

Das DIVA Sailing Team (GER 1107) aus Kiel mit Iver Hadler, Markus Scheel, Thore Hansen und Skipper Arne Wilcken war mit einem dritten Platz im ersten Rennen stark in die WM gestartet und belegte nach dem ersten Wettfahrttag nach zwei Rennen Platz sieben in der Gesamtwertung. Die Crew segelt seit drei Jahren zusammen, hatte vor zwei Jahren die Kieler Woche gewonnen.

In diesem Jahr war DIVA Sailing erstmals bei einer Weltmeisterschaft am Start. Die Bedingungen in Dänemark waren während der WM ideal. Von Leichtwind über Mittelwind bis hin zu fünf Windstärken in Böen sechs war während der WM-Woche in Rungsted alles dabei.

Die spanischen Teams dominierten von Anfang an das Feld, fanden häufig die richtige Seite vom Kurs mit einem Hauch mehr Wind, fuhren perfekte Starts und lagen am Ende mit vier Schiffen auf den Plätzen eins bis vier. Danach folgten Teams aus Belgien und Irland.

Geglücktes Debüt auf internationalem Regattaparkett

Bis zum letzten Regattatag lag die DIVA Crew auf Platz sechs der Gesamtwertung. Nach den letzten beiden Rennen der WM konnte sich aber das Irische Team um Patrick O’Neil drei Punkte vor das DIVA Team setzen. Trotzdem blieb es ein geglücktes Debüt auf dem internationalen Regattaparkett. In der Wertung der Nicht-Profis belegte das Team Platz drei.