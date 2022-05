Kiel

Rechtzeitig vor der Sommer-Trainingspause haben die KTV Adler ihren neuen Trainer präsentiert: Jan Maier, bis Saisonende beim Drittligisten VG Halstenbek-Pinneberg engagiert, übernimmt das Amt beim Volleyball-Zweitligisten. Der 49-Jährige steht seit rund 30 Jahren als Trainer an der Seitenlinie, ist Inhaber der A-Lizenz und verfügt über Zweitliga-Erfahrung.

Jan Maier ist voller Enthusiasmus, wenn er von seiner künftigen Aufgabe spricht: „Ich könnte nicht höher motiviert sein. Der Reifegrad des Projektes in Kiel ist im Vergleich zu anderen Zweitligisten unglaublich hoch. Das gilt für Spieler, Trainerstab und das gesamte Umfeld.“ Bisher kennt Maier die Dahlinger-Halle aus eigener Erfahrung zwar nur aus Duellen mit der zweiten KTV-Mannschaft in der Dritten Liga, doch die Stimmung im roten Block ist auch im Hamburger Randgebiet bekannt: „Ich bin gespannt auf die Begeisterung in der Halle.“

Maier: Reifegrad des Kieler Projektes unglaublich hoch

Die Begeisterung auf Seiten des Vereins ist ebenso groß. „Ich freue mich unglaublich auf die kommende Saison. Jan hat uns mit seinem Gesamtkonzept überzeugt“, sagt Jörg Pelny, zuständig für den Spielbetrieb beim KTV und gemeinsam mit Drittliga-Trainer Jan Brinkmann verantwortlich für die Trainerauswahl. „Wir kennen uns schon lange, haben uns als Gegner schätzen gelernt und sind uns sympathisch. Die Kommunikation hat sofort gut geklappt“, sagt Jan Brinkmann und schickt eine Frotzelei hinterher: „In der Dritten Liga hat er zweimal gegen uns verloren.“

Diesen Druck wird Brinkmann weiterhin aufrecht erhalten: „Wir haben in der zweiten Mannschaft viele gute Spieler, werden die Erste piesacken und zeigen: Da kommen welche nach! Hier gilt das Leistungsprinzip.“ Genau diese Einstellung meint Jan Maier, wenn er vom hohen Reifegrad beim KTV spricht. Das Zweitliga-Team schöpft aus einem großen Spielerpool. In den vergangenen zwei Wochen stellten sich 20 Spieler den Try-Outs.

Kader-Zusammenstellung in den kommenden Wochen

„Nach fünf Abgängen steht das Team vor einem Umbruch. In den kommenden Wochen stellen wir den Kader zusammen. Dann wird es darum gehen, die Stärken herauszuarbeiten, sich zu finden“, sagt Maier, der in intensiver Kommunikation mit Brinkmann und Co-Trainer Joshua Winkelmann steckt. Weitere Gespräche mit dem Vorgänger-Trainerteam Matthes Behlen/Arian Söhlbrandt und Ex-Kapitän Olaf Müller sollen folgen.

Der neue Trainer wird sich in den kommenden zwei Jahren ganz dem Volleyball verschreiben. Neben dem Adler-Posten wird er auch noch Trainerfortbildungen geben. Seine Erfahrung spricht für sich: Als 20-Jähriger übernahm er sein erstes Amt als Coach, sammelte an der Seite von Bernd Schlesinger in Oststeinbek früh Zweitliga-Erfahrung, führte von 2017 bis 2019 die Zweitliga-Damen des Volleyball-Team Hamburg und kam dann 2021 zur VG Halstenbek-Pinneberg. Die Familie des dreifachen Vaters spielt das Abenteuer Volleyball mit: Ehefrau Susanne spielt bei der VG Elmshorn in der Regionalliga, und der größte Sohn ist inzwischen auch im Volleyball angekommen.