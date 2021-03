Der Deutsche Judo-Bund geht beim Grand Slam in Taschkent mit 23 Aktiven (elf Frauen, zwölf Männer) an den Start. Im Aufgebot steht auch Dominic Ressel (TSV Kronshagen). Der Weltranglistenachte, der in der Gewichtsklasse bis 81 kg kämpft, geht am Sonnabend auf die Matte.