Kiel

Das 25. Internationale Jump & Race Masters wirft seine lange Schatten voraus. Die Jubiläumsausgabe wird zum Motorsportspektakel der Superlative: 16 der weltbesten Motocross-Freestyler zelebrieren in der Doppelveranstaltung am 4./5. Februar 2023 in der Kieler Wunderino-Arena eine atemberaubende Flugshow auf zwei Rädern. Doch die Luftakrobaten messen sich nicht nur beim Jump an der Rampe, sondern werden sich im Race auch heiße Duelle auf der Supercross-Piste liefern.

Damit nicht genug – erstmals wird es unter dem Hallendach einen Race & Style-Wettbewerb geben. In dieser Disziplin vereinen sich Jump & Race in einem Wettbewerb. Auf zwei separaten Pisten rasen zwei Fahrer parallel über die Supercross-Strecke mit Waschbrettern und Table-tops und springen anschließend parallel über die Rampen. Am Ende entscheidet jedoch nicht nur die gefahrene Zeit, sondern auch der Schwierigkeitsgrad der Sprünge.

Spanische Freestyle-Legende Edgar Torronteras bei Jump & Race 2023

„Die Weltelite der Freestyler gehört zweifelsohne auch zu den besten Supercross-Cracks“, freuen sich die Veranstalter Sven Nissen und Sven Schreiber über das spektakuläre Novum mit drei Disziplinen, bei dem das „Who-is-Who“ der FMX-Szene, darunter auch zwei Frauen, an den Start gehen wird. Mit dem Spanier Edgar Torronteras (mehrfacher X-Games-Medaillengewinner) feiert eine lebende Freestyle-Legende die von den Motorsportfans langersehnte Kiel-Premiere. Zudem wird auch Brice Izzo den Weg zu Jump & Race finden. Der 34-jährige Franzose gehört seit Jahren zu den absoluten Publikumslieblingen und wurde 2020 frenetisch für seinen „Heelclicker to Superman Backflip“ bejubelt.

Kieler Publikum kürt erneut den „König der Lüfte“

Über den „König der Lüfte“ wird auch 2023 das Publikum anhand der Lautstärke des Applauses entscheiden. In fünf Durchgängen werden die FMX-Stars um die Gunst der Fans buhlen. Dabei zeigen sie ihre waghalsigen Sprünge beim Whip Contest, beim Syncro Jump, beim Best Trick, im Halbfinale sowie im Big Final. 2020 siegte letztlich X-Games-Sieger Luc Ackermann mit seinem unglaublichen Doppel-Backflip vor David Rinaldo (Frontflip).

Doch neben den Stars der Szene soll auch der Nachwuchs wieder für Begeisterung im Rund sorgen. Die 4- bis 12-jährigen Nachwuchspiloten vom MSC Mölln ermitteln auf E-Bikes den Sieger im Kids-Race. Gefahren wird 2023 nicht mehr auf dem legendären Lehm sondern auf einem neuen Recycling-Boden, so dass die langatmigen Bahndienstpausen zwischen den Läufen künftig entfallen. Schneller, höher, weiter – das 25. Internationale Jump & Race wird – begleitet von Feuerwerk und Lasershow – wieder neue Grenzen ausloten.

Ticketinfo: Karten für die Jubiläumsveranstaltung gibt es unter www.jump-and-race.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für KN-Abonnenten werden Ermäßigungen angeboten.