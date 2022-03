Bad Bramstedt

Das junge Handballteam der Bramstedter TS, das in der Aufstiegsrunde zur SH-Liga der Männer dabei ist und auch in der Oberliga der A-Jugendlichen auf Torejagd geht, hat ein hammerhartes Programm hinter sich.

An drei Tagen nacheinander waren die Bad Bramstedter im Einsatz. Ihre Ausbeute: Eine klare 21:31-Niederlage im ersten Aufstiegsspiel bei der HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen, aber zwei Siege in der Nachwuchs-Oberliga gegen den TSV Mildstedt (39:26) und bei der SG Hamburg-Nord (32:30).

In Owschlag passte bei den Bad Bramstedtern nicht viel zusammen. Nach dem 3:3 geriet das Team von Trainer Olaf Knüppel mit 5:10 in Rückstand und schaffte es im weiteren Spielverlauf nicht, noch einmal in Schlagdistanz zu kommen. Nur Jari Glumm (9 Tore) und Till Schwedhelm (6/1) strahlten im Angriff Gefahr aus. Außerdem trafen Dennik Mohr (2), Lucas Blöcker (1), Andre Gerber (1), Joris Prigann (1) und Tristan Borchert (1) für die BT.

Erstmals Zweiter in der Jugend-Oberliga

In der Jugend-Oberliga eilt die Bad Bramstedter Mannschaft dagegen von Erfolg zu Erfolg und stieß in der Tabelle auf den zweiten Platz hinter dem souveränen Spitzenreiter HSG Eider Harde vor. Beim 39:26 (19:10) gegen Schlusslicht TSV Mildstedt gefiel Trainer Thorsten Hagenow, der von Knüppel unterstützt wird, nur die Anfangsphase nicht: „Da waren wir nicht ganz bei der Sache.“

Doch schnell fanden die BT-Jungs ihren Rhythmus und setzten sich mit Toren von Joris Prigann (13), Jari Glumm (8), Mattis Knüppel (4), Marco Armbrust (4), Till Schwedhelm (4), Florian Möller (3), Dennik Mohr (2) und Benjamin Steinhauer (1) immer deutlicher ab.

Beim Tabellensechsten SG Hamburg-Nord taten sich die Bad Bramstedter deutlich schwerer, bis das 32:30 (13:16) perfekt war. „Wir haben hinten nur zugeguckt und 16 Würfe von den Außenpositionen zugelassen“, monierte Hagenow. „Erst nach der Pause wurde es besser.“

Nachdem Mattis Knüppel in der 50. Minute das 27:26 erzielt hatte, gab die BT die Führung nicht mehr aus der Hand. Die Treffer verteilten sich auf Jari Glumm (10), Till Schwedhelm (9), Marco Armbrust (6), Mattis Knüppel (4), Joris Prigann (2) und Dennik Mohr (1).