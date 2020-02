Neumnünster/Kiel

Bei der Ehrung von Schleswig-Holsteins „Sportjournalisten des Jahres 2019“ am Rande der VR Classics in Neumünster wurden gleich zwei Reporter prämiert, die den Lesern der "Kieler Nachrichten" bestens bekannt sind.

Andreas „Opa“ Geidel gewann den erstmals von den Volksbanken Raiffeisenbanken und der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalisten ausgeschriebenen Online-Wettbewerb. Die Jury entschied, dass das Format „Holstein-Talk bei Fritten-Andy“, bei dem Geidel und sein für Kamera und Schnitt zuständiger Kollege Andrè Haase immer montags auf dem Kieler Blücherplatz einen Prominenten zum Gespräch über den Fußball-Zweitligisten KSV Holstein empfangen, eine absolute Bereicherung darstelle. Gesendet wird der Talk im "Sportbuzzer".

" Wintermärchen "-Glossen wurden mit einem Sonderpreis prämiert

Einen Sonderpreis erhielt zudem KN-Redakteur Tamo Schwarz für seine Kolumnen von der Handball-Weltmeisterschaft 2019. In den Glossen mit dem Titel „ Wintermärchen“, so Preisträger Schwarz, „ließen sich immer wieder skurrile, lustige, abseitige Nebengeräusche vom Dschungelcamp bis zum ,Babylon Berlin’-Casting in Bonn-Beuel journalistisch verstärken und manchmal sogar Zwiegespräche mit dem Deutschen Handballbund halten.“

KN-Sportchef Alexander Hahn sagt dazu: „Herzlichen Glückwunsch an meine Kollegen, die mit ihren prämierten Arbeiten stellvertretend für eine enorme kreative Kraft unserer Redaktion stehen – in Print und digital.“

Das SH-Sportfoto des Jahres produzierte Martin Rose von der Agentur Getty Images beim Seejagdrennen des Deutschen Galopp-Derbys in Hamburg-Horn. Den Artikelwettbewerb gewann Segel-Journalist Ralf Abratis mit seiner Reportage „Mit letzter Kraft ins Ziel“.

