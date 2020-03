KTK-Talente sind Überraschung des Jahres

Kiel

Erstmals hatten die Nachwuchsturner des Kieler Turner-Klubs im vergangenen Jahr in Ludwigsburg das Finale der Nachwuchs-Bundesliga (NBL) gewonnen und dabei sogar eine Rekordpunktzahl (223,40) erreicht. Mit dem Sieg in der NBL sorgten die Kieler bundesweit für Aufsehen und bewiesen: Das relativ kleine Landesleistungszentrum in Kiel ist im Vergleich mit den personell und finanziell besser aufgestellten Bundes- oder Olympiastützpunkten konkurrenzfähig.

Shamsu-Deen Raimi gewann die Trophäe zum zweiten Mal in Folge

Erst zum zweiten Mal gab es die Kategorie „Überraschung des Jahres“ bei der Sportlerwahl der KN. Die Turner des KTK setzten sich mit 34,3 Prozent der Stimmen gegen Philippa Färber (Tennis), Momme Lorenz (Volleyball) und die Tennisherren des Suchsdorfer SV durch. Bereits im letzten Jahr war Shamsu-Deen Raimi vom KTK als Einzelathlet nominiert und holte den Titel. Dieses Mal wurde „Shami“, wie er gerufen wird, gemeinsam mit seinem Team ausgezeichnet.

Für ihren Erfolg arbeiten die Turner des KTK hart – sechs Tage die Woche Training, à drei Stunden. „Das ist schon eine klare Ausrichtung auf den Leistungssport, aber sowohl von den Turnern als auch den Eltern so gewollt“, sagt Landestrainer Udo Poppe zum Trainingspensum seiner Schützlinge. Und: „Die Jungs wissen, was sie hier gelernt haben.“

"Andere treffen sich in der Stadt, wir machen zusammen Sport"

Tatsächlich ist bei den Nachwuchsturnern kein großes Murren zu hören. Tom Luca Meier turnt seit seinem sechsten Lebensjahr im Leistungszentrum. Er sagt: „Die Hausaufgaben für die Schule kriegt man schon noch hin, viel Zeit nebenbei bleibt da jedoch nicht.“ Aber: „Andere treffen sich in der Stadt, wir machen zusammen Sport. Ich habe das nie so gesehen, dass ich keine Zeit für Freunde habe.“ Tom Luca Meier, Karl Ornowski und Nico Köhler gehen alle in dieselbe Klasse am Gymnasium Kronshagen. „Dafür, dass wir die ganze Zeit aufeinander hängen, kommen wir wirklich gut miteinander aus“, sagt Nico Köhler und lacht dabei.

Karl Ornowski kann nach Verletzung nicht mehr alle Geräte turnen

Karl Ornowski ging auf die Lausitzer Sportschule in Cottbus, trainierte dort im Olympiastützpunkt. 2018 kam er nach Kiel zurück, weil sein Handknochen nicht mehr mitmachte. Lange war nicht klar, ob er überhaupt nochmal einen Wettkampf turnen kann. Heute kann der 16-Jährige zwar nicht mehr alle Geräte turnen, doch sein Trainer betont: „Er hat im letzten Jahr gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist.“ Am Boden, an den Ringen und am Reck lieferte Karl Ornowski beim Finale im November ab. „Man muss für diesen Sport auf dem Niveau schon einiges opfern: Gesundheit und Freizeit“, sagt er.

Vor der Saison wagte beim KTK niemand von der Endrunde zu träumen. Lange stand nicht fest, ob die Kieler überhaupt wieder alleine als Team an den Start gehen würden. Der Grund: Thore Beissel, der 2018 das KTK-Team als Kapitän zur Silbermedaille geführt hatte, war mit seinen 17 Jahren zu alt für die NBL und schied deshalb aus. „Zudem hatten wir einige Verletzungssorgen und es war nicht klar, ob alle wieder zu Saisonbeginn fit sind“, sagt Poppe.

KTK-Talente blieben in der Oststaffel erneut ungeschlagen

Letztlich wagte der KTK aber das Abenteuer und wurde belohnt. In der Oststaffel setzten sie sich wie 2018 als ungeschlagener Sieger durch. „Ziel war am Anfang des Jahres, nur das Finale zu erreichen. Dass wir überhaupt eine Chance haben zu gewinnen, haben wir erst nach dem zweiten Wettkampf realisiert“, sagt Teamsprecher Nico Köhler.

