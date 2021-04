Kiel

Am späten Abend des 17. April 1971 wälzen sich elf Handballerinnen in der Herberge Koppelsberg am Plöner See in ihren Betten. Am nächsten Vormittag steht das Finale der Frauen der KSV Holstein um die Deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Nürnberg an.

Es ist eine Neuauflage des Vorjahres-Endspiels, das die Kielerinnen nicht zuletzt wegen eines Abspielfehlers von Dagmar Hansen-Kohlmorgen (damals Neutze) mit 8:9 verloren hatten. Jetzt gibt es die Chance zur Revanche. „Ich konnte überhaupt nicht einschlafen“, erinnert sich die damalige Rückraumspielerin 50 Jahre zurück.

Kurt Bartels schickt sein Team am Finaltag zum Waldlauf

Doch nicht nur für sie ist es eine kurze Nacht, wie Zimmernachbarin Erika Wohlert (damals Gaedicke) berichtet. „Morgens um 7 Uhr mussten wir raus zum Waldlauf, ohne Frischmachen und Zähneputzen.“ Ihr Trainer Kurt Bartels, Großvater des Holstein-Fußballers Fin Bartels, macht seinem Spitznamen „Runden-Kurt“ auch am Finaltag alle Ehre. Das Frühstück fällt knapp aus. Eine Mitspielerin hat sich am Vorabend vor Aufregung übergeben und auch der Rest bekommt kaum einen Bissen runter, bevor sich das Team vom Kurztrainingslager auf den Weg nach Kiel macht.

Ankunft an der Ostseehalle: "Wir dachten, hier sind wir verkehrt"

Um 11 Uhr, am Sonntag nach dem Gottesdienst, soll das Spiel in der Ostseehalle beginnen. Das Interesse der Zeitungen ist im Vofeld riesig. Die Kieler Nachrichten haben am Vortag Einzelbilder aller Spielerinnen gedruckt: „Sie wollen morgen den Titel in Kiel behalten.“ Dabei geht der Abonnement-Meister aus Nürnberg mit seinen zahlreichen Nationalspielerinnen gegen eine junge Kieler Mannschaft als Favorit ins Spiel.

„Wir hoffen, dass mindestens 3000 Zuschauer kommen werden“, hatte „Daggi“ Hansen-Kohlmorgen ein paar Tage zuvor dem Hamburger Abendblatt gesagt. Es kommen ein paar hundert mehr. „Wir dachten, hier sind wir verkehrt. Das kann nicht angehen“, erinnert sich die damals 25-Jährige an den Moment, als die Mannschaft auf den Parkplatz fährt.

Erika Wohlert wird nach Finale in die Nationalmannschaft berufen

Der Anpfiff muss um 15 Minuten verschoben werden, damit alle Zuschauer rechtzeitig in der Halle sind, bevor eine enge, umkämpfte Partie beginnt. KSV-Torhüterin Karin Witthinrich hält zwei Siebenmeter, Bärbel Ehlert macht es kurz vor Abpfiff auf der anderen Seite besser, verwandelt zum erlösenden 6:4. Die Ostseehalle steht Kopf. Holsteins Handballerinnen drehen eine Ehrenrunde. Sie holen den bis heute einzigen Meistertitel der Frauen nach Schleswig-Holstein.

„Ein wunderbarer Tag“, sagt Wohlert. Für die Doppeltorschützin geht die Aufregung nach Abpfiff weiter. „Mir wurde gesagt, ich möge mal rüber in den Flensburger Hof kommen“, berichtet die heute 73-Jährige. In dem ehemaligen Hotel in der Langen Reihe gegenüber der Ostseehalle residiert die DHB-Delegation um Bundestrainer Helmut Torka, der die Final-Doppeltorschützin prompt ins Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation gegen Schweden beruft.

Steakessen statt Kaffesservice für die Deutsche Meisterschaft

Die Nominierung ist eines der größeren Geschenke, das Wohlert nach dem Spiel erhält. „Es gab nicht einmal einen Pokal. Wir haben nur einen Wimpel bekommen.“ Der ging wohl vor 15 Jahren beim Umbau des Holstein-Stadions verloren. Von der Stadt Kiel gibt es ein Trinkglas mit eingraviertem Stadtwappen, vom Land ein Buch: „Olympiade der Neuzeit.“

„Eigentlich hatten wir uns vom Verein ein Kaffeeservice gewünscht“, fügt Hansen-Kohlmorgen an. „Aber das war dann wohl doch zu teuer.“ Immerhin: Die KSV bezahlt am Abend das Steakessen in der Schweinsgeige hinter der Levensauer Hochbrücke. Im Klubheim am Stadion wird bis in die Nacht weitergefeiert.

KSV Holstein will Meistermannschaft zu Zweitliga-Spiel einladen

Wie dieser einmalige Erfolg zustande kam? „Viele Mannschaften bleiben nicht zusammen, weil die Männer dazwischenkommen. Wir waren der Haufen, der zusammen geblieben ist“, sagt Wohlert. Das ist bis heute so. Zweimal im Jahr kommt das Meisterteam bei den „Altentreffen“ zusammen. Die wenigsten Spielerinnen leben noch in Kiel. Reihum laden sie ein, nach Lüneburg, Bad Oldesloe, Mölln, Bordesholm, Süderbrarup.

Der geplante Brunch am 50. Jahrestag des Erfolgs muss ausfallen. Doch das Treffen wird nachgeholt. Wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, will der Verein die Meister-Mannschaft zu einem Spiel der Zweitliga-Fußballer einladen. Dann werden ein weiteres Mal die Geschichten erzählt, die an diesem 18. April 1971, davor und danach passiert sind.