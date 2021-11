Kaltenkirchen

Boxer Razmik Sargsyan hat die nächste Stufe auf der Karriereleiter erklommen: Der 19-Jährige von der Kaltenkirchener TS erkämpfte sich in Weißenburg/Bayern den deutschen U 22-Meistertitel. Im Finale der Klasse bis 60 Kilogramm besiegte der Kisdorfer Mohamed Ali Baycuman (BSA Hannover) deutlich nach Punkten. „Nach fünf Jahren harter Arbeit bin ich endlich am Ziel“, freut sich der junge Athlet. „Die drei Kämpfe in vier Tagen waren sehr anstrengend. Jetzt bin ich nur noch glücklich, dass ich es geschafft habe, den Titel zu holen.“

KT-Boxchef Martin Jahnke spricht von einer Sensation

KT-Boxchef Martin Jahnke spricht von einem „sensationellen Ergebnis“. Denn Sargsyan, der 2016 mit seiner Familie aus Armenien nach Deutschland geflüchtet ist, musste sich ohne Heimtrainer vorbereiten. „Seitdem Harald Sixt aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, sind wir auf der Suche nach einem Nachfolger“, sagt Jahnke. Überwiegend trainiert sich Sargsyan seit einigen Monaten selbst. „Ich versuche das zu verfeinern, was ich in den Jahren davor gelernt habe“, erklärt Sargsyan, der ab und zu zum Sparring nach Heide oder Lübeck fährt. Er profitiert zudem davon, im Gym von Universum Boxpromotion in der Großen Elbstraße in Hamburg mit Jungprofis im Ring zu stehen.

Erst Ausbildung, dann Karriere

Selbst professionell zu boxen, ist für Sargsyan derzeit kein Thema. „Den U 22-Titel habe ich in der Tasche, im Dezember stelle ich mich in Straubing der nationalen Elite bei der DM und Mitte Januar werde ich für Schwerin meinen ersten Kampf in der Amateur-Bundesliga bestreiten“, sagt der 19-Jährige. „Im Vordergrund steht aber, dass ich im Frühjahr 2022 meine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik erfolgreich abschließen möchte.“

Der Erstrundenkampf war gleich so etwas wie das vorgezogene Finale. Das Los wollte es so, dass Sargsyan gegen den Topfavoriten Ahmet Sor vom KSC Backnang in den Ring musste. Sor ist U 22-Vize-Europameister und boxt seit zwei Jahren in der Bundesliga. Sargsyan, der von Alexandr Ognjuk (Heide) gecoacht wurde, studierte den Gegner mit Hilfe von bewegten Kampfbildern im Internet. „Wir haben Tee getrunken, geschaut wie Sor boxt und uns dann gezielt vorbereitet.“ Die Taktik, mit der Ognjuk seinen Schützling in den Kampf schickte, passte perfekt. Der technisch beschlagene Sargsyan gewann deutlich nach Punkten.

„Ich konnte kaum glaube, was ich im DM-Livestream auf www.fight24.tv gesehen habe“, staunte Jahnke, bei dem nach Kampfende das Telefon klingelte. „Mein Freund Martin Schiffer hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Weißenburg fahren wollte, um den weiteren Verlauf des Turniers live vor Ort zu verfolgen. Klar habe ich ,ja’ gesagt.“

Sargsyan geht konsequent seinen Weg

Jahnke und Schiffer saßen im Publikum, als Sargsyan im Halbfinale gegen den amtierenden U 22-Champion Anton Neumann (BO Saterland) antrat. Der Kisdorfer war der klar bessere Kämpfer. Nachdem Neumann dreimal angezählt worden war, brach der Kampfrichter das Gefecht ab. Auch Mohamed Ali Baycuman (BSA Hannover) konnte im Finale den Siegeszug des KT-Boxers nicht stoppen. „Razmiks größte Stärke ist sein extremer Wille“, sagt Jahnke. „Er trotzt allen Widrigkeiten und geht – nicht nur sportlich – konsequent seinen Weg.“

Der junge Meisterboxer gönnt sich nun eine kurze Trainingspause. „Ich habe mich im Weißenburg leicht erkältet, jetzt ruhe ich mich erst einmal eine Woche aus“, sagt Sargsyan. Und isst, was ihm schmeckt. „Ich habe zwar kein Problem, mein Kampfgewicht zu halten und gönne mir auch mal etwas Ungesundes. Aber vor der DM habe ich mich diszipliniert an den Plan gehalten, den Alexandr Ognjuk und ich ausgearbeitet hatten. Und dazu gehörte auch gesunde Ernährung.“