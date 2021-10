KTV Adler: Für die Volleyball-Bundesliga fehlt eine halbe Million Euro

Kiel

Vor einem halben Jahr platzte für die KTV-Volleyballer durch eine 1:3-Niederlage bei TuB Bocholt der Titelgewinn in der Zweiten Liga 2020/21. Anfang Oktober flogen die Adler von Trainer Matthes Behlen durch die 3:1-Revanche gegen Bocholt zurück auf Rang eins. Auch wenn die Kieler die Tabellenspitze durch ihre Spielpause wieder abgeben mussten, so steht vor der Auswärtsfahrt zum VV Human Essen (Sonnabend, 19:30 Uhr) fest: Die Adler sind an der Zweitligaspitze etabliert. Der Traum von der Meisterschaft, und damit von einem Erstliga-Aufstieg, lebt – auch beim Adler-Management.

KTV Adler agieren derzeit mit schmalem Budget

Bei ihrem Sprung an die Tabellenspitze spielten die Adler erstmals seit eineinhalb Jahren wieder vor voller Halle. Damit ist der Wirtschaftsrat der Adler um Michael Sevenheck (Marketing), Sven Hesse (Finanzen) und Jörg Pelny (Spielbetrieb) wieder in der Lage, den Sport zu präsentieren und den Etat seriös zu planen. Allerdings: Sollten die Adler sportlich den Aufstieg schaffen, fehlt für die Bundesliga immer noch sehr viel Geld: eine halbe Million Euro.

So hoch muss der Etat sein, um eine mit Profis gespickte Volleyball-Bundesliga-Mannschaft aufs Parkett zu schicken. Ein Etat, von dem der KTV weit entfernt ist. „Seit dem Zweitliga-Aufstieg vor vier Jahren agieren wir mit einem ganz schmalen Budget“, sagt Sven Hesse. Bei den Adlern gibt es keine festen Spielergehälter, Orga-Aufgaben werden ehrenamtlich gestemmt. „So konnten wir in der Vergangenheit Rücklagen bilden, von denen wir während Corona gelebt haben.“

Zweitliga-Etat der KTV Adler betrug im Schnitt 78 000 Euro

Während andere Top-Mannschaften der Zweiten Liga mit Etats zwischen 150 000 und 250 000 Euro arbeiten, gelang es den Kielern, deutlich fünfstellig zu bleiben. „Der Etat lag im Schnitt der letzten vier Jahre bei 78 000 Euro“, sagt Hesse. Ein Bruchteil des erforderlichen Erstliga-Budgets – und doch die Lebensversicherung für den anhaltenden sportlichen Erfolg im Unterhaus. Die Unterstützer erwiesen sich in Corona-Zeiten als dickes Pfund. Hesse: „Kein einziger ist abgesprungen, keiner hat die Beträge zurückgeschraubt. Nicht einmal die Dauerkarten-Besitzer haben ihr bereits gezahltes Geld zurückverlangt.“

Für Hesse steht fest: Fans, Unterstützer und Spieler sind allesamt Volleyball-verrückt. Gern erinnert er sich an das Jahr 2000 zurück, als ihm mit der FT Adler Kiel die sportliche Qualifikation für die Erste Liga gelang: „Wir waren eine eingeschworene Truppe. Mit unserem Enthusiasmus sind wir damals weit gekommen, und Mannschaft und Umfeld können es jetzt wieder.“

Hain-Dahlinger-Halle genügt nicht den Bundesliga-Ansprüchen

„Warum nicht auch Erste Liga?“, fragt sich Hesse erneut. „Mit Stadt und Land sowie dem Landessportverband und dem Schleswig-Holsteinischen Volleyballverband haben wir bereits Gespräche geführt und Zusagen für Unterstützung bekommen.“ Unterstützung bei der Suche nach einer erstligatauglichen Spielstätte zum Beispiel. Hallenhöhe und Medienbereich in der Hein-Dahlinger-Halle, stimmungsvolle Heimat der Adler, reichen für die Erste Liga nicht aus und würden nur für eine Übergangszeit akzeptiert werden.

An anderer Stelle hilft das engmaschige KTV-Netzwerk. Laut Hesse gibt es Möglichkeiten, neuen Spielern Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und mit dem Einstieg der Firma Süverkrüp hat sich bereits zu dieser Saison die Mobilität für Spiele und Training verbessert. Zwei Kleinbusse stehen der KTV-Volleyballsparte dauerhaft zur Verfügung. „Als Familienunternehmen in der Region engagieren wir uns gern für die Vereine in der Stadt“, sagt Constantin Niemann, Assistent der Süverkrüp-Geschäftsführung.

KTV-Netzwerk könnte für Top-Spieler aus Kanada sorgen

Sportlich könnte die Mannschaft Erste Liga – mit etwas erfahrener Ergänzung. Auch dafür helfen Kontakte, so Wirtschaftsrats-Mitglied Hesse. Mit seinem ehemaligen Kieler Trainer, Lennart Krapp, steht er in Verbindung. Der Deutsch-Kanadier betreibt in Toronto eine Volleyball-Akademie und könnte kanadische Top-Spieler scouten, die in Europa spielen wollen.

Was aber fehlt, ist ein großer Unterstützer, der bereit ist, in das Erstliga-Projekt zu investieren. Hesse: „Wir bräuchten einen Sponsor, der uns jährlich mit einer halben Million Euro unterstützt.“ Vom Potenzial ist Hesse überzeugt: „Wir sind alles Wahnsinnige. Diese Begeisterung steckt schnell an. Wenn wir erst einmal einen potenziellen Unterstützer in der Halle haben, ist er schnell angefixt von der Mischung aus professioneller Show und familiärer Atmosphäre.“

KTV Adler reisen angeschlagen nach Essen

Vor den Zukunftsvisionen steht für Trainer Matthes Behlen aber erst einmal die konkrete Aufgabe in Essen an. Jonathan Erdmann, Olaf Müller und Lukas Radzuweit fehlen angeschlagen oder sind verhindert. „Wir haben trotzdem eine gute Mannschaft, sind flexibel genug“, so Behlen. „In Essen haben wir bisher noch nicht verloren und wollen auch diesmal drei Punkte holen.“