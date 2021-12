Kiel

Es war kurz nach 22 Uhr am Sonnabend, als die Zweitliga-Volleyballer des Kieler TV scheinbar unaufhaltsam auf ihre zweite Heimniederlage in dieser Saison zusteuerten. Spielstand im Tiebreak: 0:5. Der Grund: kein Block, kein Angriff, kein Aufbau. Eine Viertelstunde später war alles anders. Mit einem Abwehrspektakel im Feld und am Netz, einer Aufschlagserie von Sebastian Tanner und dem Schlusspunkt von Robin Hanke feierten die Kieler Adler ein 3:2 (25:23, 24:26, 28:18, 19:25, 15:12) gegen den SV Lindow-Gransee.

Der Auftritt des Noch-Meisters aus Brandenburg hatte trotz verschärfter Corona-Regelungen knapp 300 Zuschauer in die Hein-Dahlinger-Halle gelockt. Sie sahen ein Spiel, in dem die Adler zwischen großem Kampf und leichtfertiger Chancenvergabe schwankten. Eine Partie, in der Coach Matthes Behlen mit vielen Auswechslungen gegen das Auf und Ab seiner Spieler ankämpfte. Eine Schlussphase, in der der Adler-Trainer mit seiner eigenen Rotation haderte und ihn seine Akteure doch noch belohnten. „Am Ende sind es zwei gewonnene Punkte und nicht ein verlorener“, so Behlen.

Mangelnde Konsequenz verhinderte klaren Adler-Sieg gegen Lindow

Es hätten allerdings mit einem konsequenteren Spiel auch drei Punkte sein können. Nachdem die Kieler zögerlich gestartet waren und Lindow die Punkte bis zum 12:17 im ersten Satz durch schlechte taktische Entscheidungen auf dem Silbertablett serviert hatten, begannen die Hausherren ihre erste Kampfphase. Janosch Maas, nach Krankheit ins Team zurückgekehrt, fuhr seine langen Arme aus und fischte etliche Gästebälle weg, Zuspieler Moritz Behr holte verunglückte Annahmen aus dem Netz zurück, und Diagonalangreifer Lasse Wittmüss punktete durch Anschlagen des Gegnerblocks.

Nach dem gedrehten Auftaktsatz setzte sich die Lindower Verunsicherung auch im zweiten Durchgang fort. Beim 23:19 strebten die Kieler dem 2:0 entgegen, nur um plötzlich mit verschlagenen Angaben und Aus-Bällen wieder in eine Schwächephase zu verfallen und dem Gegner den Satzausgleich zu schenken. Es schien der Weckruf zur rechten Zeit. In der Folge waren die Kieler überlegen. Mit passgenauem Zuspiel und direkten Aufschlagpunkten bogen die Gastgeber auf die Gewinnerstraße ein – und nahmen wieder die Ausfahrt. Dem klaren 25:18 folgte das ebenso deutliche 19:25. Nach Annahme-Problemen, schlechter Abstimmung und mangelndem Angriffsdruck kam die Reaktion im vierten Satz zu spät. Ein krachender Ausflug von Bengt Sievers in eine Werbebande machte zwar deutlich, dass an diesem Abend Kampf gefordert war, doch der Tiebreak war nicht mehr zu verhindern.

In Entscheidungsphase greift die Taktik von Adler-Trainer Behlen

Im fünften Satz drehte Behlen seine übliche Grund-Aufstellung. Das Kalkül: Bei ausgeglichenem Satzverlauf im kurzen Tiebreak würde Mittelblocker Robin Hanke zur Satzentscheidung am Netz stehen. Doch die Startphase im Entscheidungssatz ging daneben und die Rechnung des Adler-Trainers schien zu platzen. „Ich dachte, ich müsste die Niederlage auf meine Kappe nehmen.“ Stattdessen kamen die Adler nach dem 0:5 zurück. Zunächst mit viel Mühe und hohem kämpferischen Aufwand, dann mit guten Angriffen und Eigenfehlern der Gegner. Und schließlich mit der gewünschten Aufstellung in der Crunch-Time: hoher Angabendruck durch harte Tanner-Aufschläge, die ihm nicht zuletzt die Ernennung zum MVP einbrachten, und der Angriffsentschlossenheit von Robin Hanke am Netz zum entscheidenden 15:12.

KTV Adler: Behlen, Behr, Bürger, Hanke, Hinrichsen, Jürgensen, Kähler, Lorenzen, Maas, Sievers, Tanner, Wittmüss