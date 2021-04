Kiel

In der einwöchigen Spiel- und Trainingspause über Ostern konnten die KTV-Volleyballer „einmal runterkommen und Luft holen“, so Trainer Matthes Behlen. Mit freien Köpfen geht es nun in das Spitzenspiel, in dem die zweitplazierten Kieler den Ersten empfangen. Behlen sieht sein Team dabei „definitiv in der Rolle des Underdogs.“ Die Brandenburger waren schon in der Saison 2019/20 auf dem besten Weg zur Meisterschaft. Dann kam Corona, die Spielzeit wurde abgebrochen, kein offizieller Meistertitel vergeben. Kommen in diesem Jahr die Adler dazwischen?

KTV Adler: Bei einem Sieg wäre die Meisterschaft möglich

Noch haben die Gäste – bei einem Spiel mehr – fünf Punkte Vorsprung. Bei einer KTV-Niederlage wäre Lindow nicht mehr einzuholen. Mit einem Sieg hätte der KTV im Schlussspurt die Meisterschaft in der Hand. Dafür ist jedoch ein Kraftakt gegen einen Gegner notwendig, über den Behlen sagt: „Wenn die ins Rollen kommen, wird es schwierig.“ Besondere Gefahr geht laut KTV-Coach von Zuspieler Marcin Kapusniak aus, der gerne mal selbst punktet. Auch gegen seinen polnischen Landsmann Piotr Adamowicz (Außenangriff) muss der Block stehen.

„Aber natürlich sind auch die nicht frei von Fehlern“, sagt Behlen. Das sei schon im Hinspiel im Dezember erkennbar gewesen, das die Adler mit 0:3 verloren hatten. Damals hatte Zuspieler Moritz Behr gefehlt, der dieses Mal dabei ist. Die Adler haben keine Ausfälle zu beklagen.

Elfter Heimsieg im elften Heimspiel?

Der KTV müsse in der Annahme gut stehen. „Davon hängt viel ab“, sagt Behlen. „Mit unserem schnellen Spiel und einer stabilen Block-Feldabwehr wollen wir einen Keil in ihr Spiel treiben.“ Dann könnte es was werden mit einem Heimerfolg. Es wäre der elfte im elften Spiel. Und unhabhängig von Titel-Träumereien sagt Behlen: „Diese Serie zu halten, ist für die Jungs Motivation genug.“