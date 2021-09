Kiel

Als „Einspielen unter Wettkampfbedingungen“, bezeichnet KTV-Coach Matthes Behlen den ersten und letzten Härtetest vor dem Ligabeginn am 11. September, 19 Uhr, beim TuS Mondorf. „Der Pokal hat nicht die allerhöchste Priorität. Wir werden vor dem Ligaauftakt sehen, woran wir noch arbeiten müssen.“

Generalprobe im Training: Team Jung schlägt Team Alt mit 2:1

Tests in der Vorbereitung gegen andere Gegner gab es für die Adler nicht. Im internen Duell im Training am Mittwoch zwischen Team Alt und Team Jung, gewann die junge Fraktion mit Jenne Hinnrichsen, Robin Hanke, Mats Bürger, Peter Klaua, Max Behlen und Lukas Radzuweit mit 2:1. Auch in den beiden Spielen gegen die Ligakonkurrenten geht es am Sonnabend um zwei Gewinnsätze. Um etwa 15 Uhr startet das erste Spiel der Kieler gegen den Verlierer der ersten Partie zwischen Warnemünde und Neustrelitz.

Die Gegner kann Behlen nach der Sommerpause nicht einzuschätzen. „Es ist für uns immer unangenehm, gegen Warnemünde zu spielen.“ In der vergangenen Saison hatte der Vizemeister eine Woche nach dem 3:0-Hinspielsieg mit 1:3 beim SVW verloren. „Neustrelitz hat nach unserem Wissen ordentlich aufgerüstet. Man kann aber davon ausgehen, dass die Mannschaft noch nicht gefestigt ist“, glaubt der Adler-Trainer.

Ganz anders sein Team: Der KTV startet ohne personelle Veränderungen in die neue Saison. Neuzugang Jonathan Erdmann ist mit Partner Theo Timmermann (Königs Wusterhausen) noch bei den deutschen Beach-Meisterschaften in Timmendorf am Start, wird erst ab Oktober ins Training einsteigen und den Adlern wohl frühestens ab dem 16. Oktober beim VV Humann Essen zur Verfügung stehen.

Kjell Molzen aus Flensburg trainiert zur Probe mit

Ein Spieler, der die vergangenen Wochen in Kiel zur Probe mittrainiert hat, wechselt (noch) nicht zum KTV. Kjell Molzen kommt vom Volleyball-Internat Frankfurt und hat zuletzt mit den Juniors in der Zweiten Bundesliga gespielt. Der 20 Jahre alte Außenangreifer aus Flensburg hat nun in Hamburg ein Studium begonnen. „Er wird weiterhin einmal in der Woche bei uns mitmachen. Aber wir wollten jetzt mit dem Umzug und Studienstart nicht die nächste Baustelle aufmachen“, erklärt Behlen, der in Neustrelitz neben Robin Hanke auch auf Jenne Hinrichsen verzichten muss. Der 27-Jährige könnte am Wochenende Vater werden. Da hat der Pokal selbstredend nicht die allerhöchste Priorität.