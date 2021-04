Kiel

Es war die nächste Machtdemonstration in der Hein-Dahlinger-Halle. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Moers vor zwei Wochen bezwangen die KTV Adler am Sonnabendabend auch Tabellenführer SV Lindow-Gransee mit 3:1 (25:15, 25:20, 17:25, 26:24).

Sofort da sein, das hatte KTV-Coach Matthes Behlen von seiner Mannschaft vor dem Spiel gefordert. "Wenn die ins Rollen kommen, wird es schwer." Doch die Brandenburger kamen gut in die Partie. Ein missglückter Angriff von Moritz Behr, ein ungenaues Zuspiel, ein Annahmefehler von Peter Klaua und ein gescheiterter Blockversuch - schnell lagen die Gäste mit 4:1 vorn.

Satz eins und zwei: KTV zieht mit zwei Serien davon

Die Adler kämpften sich rein in den Satz. Olaf Müller und Lukas Radzuweit machten es im Block besser (9:9) und Diagonalspieler Radzuweit setzte einen Schmetterball in die gegnerische Hälfte - 10:9, die erste Führung für den KTV, die komfortabel ausgebaut wurde. Eine Fünf-Punkte-Serie zum 25:15 brachte das 1:0 nach Sätzen.

Der zweite Satz war zunächst ausgeglichen. Die Gäste gingen nach einer Drei-Punkte-Serie mit 10:9 in Front. Nach einer Aufschlagsserie von Jenne Hinrichsen setzte sich der KTV aber wieder ab (16:11). Lindow verunsichert, mit Fehlern im Aufschlag und der Annahme, gelang wenig. Und zu oft landeten die Gäste-Angriffe bei Bengt Sievers, der an seinem 30. Geburtstag einmal mehr ein ausgezeichnetes Spiel auf der Libero-Position machte. Radzuweit verwandelte den ersten Satzball zum 2:0.

Lukas Radzuweit gegen Lindow-Gransee zum MVP gewählt

Der Diagonalspieler war im letzten Heimspiel der Saison der überragende Akteur, wurde zurecht als MVP ausgezeichnet. "Meine Quote war ganz gut heute, aber wenn die Annahmen und Zuspiele nicht Stimmen würden, dann käme mein Spiel auch nicht zur Entfaltung", gab der das Lob an seine Mitspieler weiter.

Der 24-Jährige, vor der Saison vom Eimsbütteler TV gekommen, hatte in seinem ersten Jahr in Kiel keine Anpassungsschwierigkeiten. "Ich spiele schon eine Weile Volleyball und es hat immer ein bisschen gedauert, um in eine Mannschaft reinzuwachsen. Das war hier überhaupt nicht der Fall."

Doch auch Radzuweit konnte nicht verhindern, dass im dritten Satz die Fehlerquote bei seinem Team rapide anzog. 17:25 - Lindow verkürzte auf 1:2 nach Sätzen. "Da ist uns das Spiel weggelaufen, weil wir schlecht angenommen und schlecht aufgeschlagen haben. Dann fällt unser Spielsystem auseinander", sagte KTV-Trainer Behlen.

Matthes Behlen: "Dass wir diesen Punkt holen, ist sensationell"

In den vierten Satz starteten die Adler wieder gut und es entwickelte sich ein packender Fight. Lindow zeigte nun seine hohe Qualität im Angriff, doch der KTV hielt dagegen und war in den richtigen Momenten da: Robin Hanke mit einem Monsterblock gegen Zuspieler Marcin Kapusniak (8:5), Olaf Müllers Block zum 12:8 ließ die Hein-Dahlinger-Halle trotz beinahe leerer Ränge beben.

Und dann kam der Auftritt von KTV-Zuspieler Behr, der den Ball nach einem weiten Weg in die Gäste-Hälfte im Spiel hielt, Radzuweit fand, der auf 16:15 stellte. "Dass wir diesen Punkt holen, ist sensationell", zeigte sich Behlen begeistert.

Lesen Sie auch:Die Erste Liga bleibt für die KTV Adler vorerst ein Traum

Trotzdem blieb es bis zum Schluss spannend, das Tiebreak lag in der Luft. Doch KTV-Mittelblocker Hanke wehrte einen Satzball für Lindow ab - 24:24. Und die Adler machten es besser: Hinrichsen verwandelte den ersten Matchball.

"Wir machen die entscheidenden beiden Punkte am Ende, das zeichnet die Mannschaft gerade aus", sagte Behlen über sein Team und fügte an: "Es ist einfach geil, ungeschlagen aus der Saison zu gehen." Alle elf Heimspiele konnten die Kieler in dieser Spielzeit gewinnen.

Zwei Siege fehlen KTV Adlern zur Meisterschaft

Mit dem Sieg verkürzt der KTV den Abstand in der Tabelle auf Lindow-Gransee auf zwei Punkte, bei einem Spiel weniger. Gewinnen die Adler auch ihre letzten beiden Auswärtsspiele gegen Bocholt und Bitterfeld-Wolfen, würde das die erste Meisterschaft in der Zweiten Liga seit der Saison 1999/2000 bedeuten. Damals hatten die FT Adler den Titel nach Kiel geholt.