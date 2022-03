Warnemünde

Auch im vierten Anlauf in der Zweiten Volleyball-Bundesliga gab es für die KTV Adler beim SV Warnemünde nichts zu gewinnen. Aber trotz des 1:3 (22:25, 26:28, 25:19, 24:26) verkauften sich die Kieler teuer.

Die Adler trauerten nach einer engen Partie dem verpassten Punktgewinn hinterher, standen sie doch dicht davor, die Gastgeber des Ostsee-Duells in den Tiebreak zu zwingen. Zwei Satzbälle im zweiten Satz blieben ungenutzt, so dass die Mannschaft von Trainer Matthes Behlen einem 0:2-Satzrückstand hinterher laufen musste und diesen trotz Gewinn des dritten Durchgangs nicht mehr in einen Punktgewinn ummünzen konnte. „Schade, dass wir die guten Breakchancen nicht nutzen konnten. Wir hätten es verdient gehabt. Das war unsere bisher beste Leistung in Warnemünde“, so Behlen.

Fehlendes Adler-Fortune in engen Situationen

Es waren nur Kleinigkeiten, die einen Kieler Coup verhinderten: ein paar Ungenauigkeiten, etwas zu wenig Druck in den Angriffen und das fehlende Glück in den langen Ballwechseln. „Aber es gibt keinerlei Schuldzuweisungen. Die Mannschaft hat sehr gut agiert – vor allem, weil wir nach den Verletzungen der letzten Wochen nicht besonders eingespielt waren“, so Behlen, der sich aber freuen konnte, dass Zuspieler Moritz Behr wieder voll dabei und Markus Gennermann nach der Geburt seines Kindes wieder mit zum Auswärtsspiel gekommen war.

Durch die Niederlage tauschten die Kieler mit den Warnemündern den Tabellenplatz und haben als derzeit Sechste im März noch schwere Auswärtsspiele vor sich.

Adler: Behlen, Behr, Bürger, Gennermann, Hanke, Hinrichsen, Maas, Sievers, Tanner, Wittmüss.