Die mentale Vorbereitung auf die Partie hat in dieser Woche eine wichtige Rolle eingenommen. Die Adler mussten den Reset-Knopf drücken. „Wir wollen genau so gut spielen, aber Warnemünde wird besser spielen“, prophezeit Behlen, dessen Team noch eine Rechnung offen hat: In der Zweiten Bundesliga Nord gab es für den KTV in Warnemünde noch nichts zu holen.

„Die Halle dort ist speziell: sehr dunkel und groß. Wir hatten in den vergangenen Spielen Probleme, uns daran zu gewöhnen“, sagte Adler-Kapitän Olaf Müller nach dem Sieg am Sonnabend und stieß ins gleiche Horn wie sein Trainer: „Wir wissen, dass das nicht alles war.“

SV Warnemünde: Kapitän Ole Ernst gibt gegen Kiel sein Comeback

Wenn am Sonntag um 16 Uhr in der Ospa-Arena das Spiel beginnt, erwartet Behlen einen personell anders aufgestellten Gegner. Zuspieler und SVW-Kapitän Ole Ernst wird nach Verletzung sein Comeback feiern. Damit könnten die Gastgeber ihre Probleme in der Annahme in den Griff kriegen, die in Kiel erheblich waren.

Die Adler haben indes weiter an druckvollen Aufschlägen gearbeitet, um das schnelle Spiel der Rostocker zu unterbinden. „Wir haben außerdem im Blockverbund nachjustiert, um am Netz mehr Bälle zu entschärfen“, sagt Behlen. Klappt das, kann für die Adler wirklich nichts mehr schiefgehen, oder?