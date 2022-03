Kiel

In den vergangenen Wochen hatte Lukas Radzuweit Zeit. Zeit, um Nachrichten zu verfolgen. Zeit, um sich Gedanken zu machen. Zeit, eine Idee in die Tat umzusetzen. Der Zweitliga-Volleyballer des Kieler TV muss seit seiner Schulter-OP im Oktober pausieren. Damit steckte er nicht im Rhythmus aus Studium, Training und Ligaspielen. Die Bilder und Berichte aus der Ukraine konnten sich so tief eingraben in die Gedanken von Lukas Radzuweit. Das Leid und die Hilfsbedürftigkeit der Menschen ließen den 25-Jährigen nicht mehr stillhalten. Aber eine reine Spende war ihm zu wenig. Der Student wollte direkt helfen.

Daher organisierte er mit seiner Freundin Lotta Steinberg eine Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenzstation Dołhobyczów-Uhrynów nördlich von Lwiw. Anfang der Woche ging es los. Zu dritt lieferten sie Hilfsgüter und brachten vier Frauen und zwei Männer mit nach Hamburg, um sie bei deren Verwandten und Bekannten in Sicherheit zu bringen.

Eine Frau mit ihren beiden Töchtern, ein älteres Ehepaar und ein taubstummer Mann kamen aus der Ukraine mit und stiegen auf der Rückfahrt in Hamburg aus. Quelle: privat

Nach 35 Stunden im Auto, nach dem Abliefern der Hilfsgüter und dem Erledigen der Formalitäten, um die Flüchtenden mitnehmen zu können, kam das Helfertrio erschöpft, aber glücklich wieder zu Hause an. Die Fahrt verlief ohne große Komplikationen – dank guter Vorbereitung und großer Unterstützung aus dem Umfeld der Volleyballer.

„Uns war klar, dass es nicht sinnvoll ist, einfach loszufahren und irgendwelche Hilfsgüter mitzunehmen, die dann möglicherweise gar nicht gebraucht werden. Zum Glück konnten wir in der Vorbereitung auf die Erfahrungen und Kontakte aus unserem Bekanntenkreis zurückgreifen“, berichtet Radzuweit. Über eine private Whatsapp-Gruppe, in der viele Volleyball-Freunde vertreten sind, wurden Infos ausgetauscht. Über die bekamen Lukas und Lotta ihren dritten Begleiter Rolf Wollesen vermittelt, der schon eine Hilfsfahrt unternommen hatte. Zudem gab es die Verbindung zur Uni-Klinik, eine Liste der benötigten Hilfsgüter und den Kontakt zu ukrainischen Verbindungspersonen.

Die Notunterkunft war gut organisiert und bot den Ukrainern einen sicheren Aufenthalt. Quelle: privat

Mit einem Spendenaufruf im eigenen Bekanntenkreis gelang es, so viel Geld einzusammeln, dass 20 Kartons mit Hilfsgütern besorgt werden konnten. Eine Anfrage beim Management der KTV-Mannschaft brachte zudem Mobilität. Sven Hesse, zuständig für die Adler-Finanzen, sagte in Absprache mit Partner Süverkrüp den Mannschaftsbus für die Fahrt zu. Damit war auf der Rückfahrt für sechs zusätzliche Personen Platz und auf der Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze für kistenweise OP-Kittel, Verbandsmaterial, taktisches Gerät (z. B. Walkie-Talkies), Decken und Iso-Matten, Lebensmittel und Hygieneartikel. „Und Kuscheltiere haben wir auch noch eingepackt“, so Radzuweit.

Strategie der ukrainischen Kontaktpersonen: Einfach überleben!

Die 1200 km lange Fahrt nach Dołhobyczów verlief unproblematisch. Um dann aber auf das Areal an der Grenze zu kommen, war Geduld gefragt. Mehrfach wurde das Trio von polnischen und ukrainischen Offiziellen kontrolliert. Dann endlich trafen sie ihre Kontaktpersonen, um ihre Hilfsgüter zu übergeben. Die beiden jungen Männer kamen gerade aus Lwiw, hatten nachts noch einen Bombenalarm erlebt und wollten zügig wieder zurück, berichtet Radzuweit: „Sie wissen auch nicht genau, wie es weitergeht. Ihre Aufgabe ist es, hin und her zu fahren und die Hilfsgüter ins Land zu bringen. Ihre Strategie ist: Einfach überleben!“

Während die Ukrainer zurück in die Ungewissheit starteten, bot das deutsche Helfer-Trio in der Notunterkunft Fahrplätze nach Hamburg an. Die ursprüngliche Mitnahme einer kleinen Familie war geplatzt, so dass im Bus sechs Plätze frei waren. Eine Mutter mit zwei Töchtern (7 und 17 Jahre), ein älteres Ehepaar und ein taubstummer Mann nutzten die Gelegenheit, um nach Hamburg und von dort weiter nach Hannover und Essen zu kommen. Dafür wurde noch von Polen aus der Kontakt zu den Bekannten in Deutschland geknüpft, um eine möglichst reibungslose Übergabe in Hamburg zu gewährleisten. Zudem mussten Formalitäten in der Notunterkunft erledigt werden. Wichtig, um Menschenhandel auszuschließen.

Zum Abschied Tränen der Dankbarkeit

Mit nur wenigen Habseligkeiten der Ukrainer ging es nach einigen Stunden schließlich auf die Rückfahrt nach Hamburg. „Die 17-Jährige konnte etwas gebrochen Englisch, hat dann übersetzt. Mit dem Taubstummen haben wir uns per Smartphone und Google-Translator unterhalten können“, berichtet Radzuweit. So erfuhren die drei Helfer, dass die Flüchtenden aus dem Westen der Ukraine stammen, es per Bus an die Grenze geschafft hatten. „Aber wir haben nicht intensiv nachgefragt, wollten kein Trauma hochholen. Die Erleichterung war aber bei allen spürbar, als sie in Hamburg von ihren Familien empfangen wurden. Bei der älteren Frau gab es beim Abschied auch Tränen der Dankbarkeit.“

Das Helferteam mit Lukas Radzuweit und Lotta Steinberg (links) sowie Rolf Wollesen (rechts) traf an der Grenze die ukrainischen Kontaktpersonen. Quelle: privat

Und wie haben die Helfer selbst das Erlebte verkraftet? Radzuweit: „In der Notunterkunft war alles gut organisiert. Wir haben dort wenig schweres Leid gesehen. Das haben wir anders erwartet. Aber die Lage ist sehr dynamisch. Das war vorher offenbar anders und kann sich auch schnell wieder ändern. Es war eine gute Erfahrung, sehr direkt helfen zu können.“

Aus dem privaten Spendenaufruf ist sogar noch etwas Geld übrig geblieben. Das wird jetzt für weitere Aktionen zur Verfügung gestellt. Denn in der Whatsapp-Gruppe werden bereits weitere Hilfsfahrten an die polnisch-ukrainische Grenze geplant.