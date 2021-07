Kaltenkirchen

Diesen Sonntag wird Laurent Baese so schnell nicht vergessen. Weniger, weil er nachmittags bei der 1:8-Niederlage des TC an der Schirnau in der Tennis Nordliga gegen den Hamburger Poloclub mit einem Sieg gegen Christian Matic (6:4, 7:6) den einzigen Punkt für die Kaltenkirchener holte. Sondern weil Baese zuvor vor dem Finale des Weltserien-Damenturniers am Hamburger Rothenbaum Sparringspartner von Elena-Gabriela Ruse war. Er machte seine Sache perfekt: Die 23-jährige Rumänin, erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen, holte sich bei den Hamburg European Open mit 7:6, 6:4 gegen Andrea Petkovic sensationell den Titel.

„Es war eine tolle Erfahrung, mit Elena als Einspielpartnerin arbeiten zu dürfen. Dieser Biss, diese Konzentration zu erleben, ist schon etwas Besonderes“, schwärmt der 19-jährige Baese. „Jeder Ball kommt mit einer unglaublichen Qualität zurück.“

Baese profitiert auch selbst

Von der gemeinsamen Zeit auf dem Platz profitierte auch Baese: „Zuvor hatte ich Probleme mit meiner Vorhand. Dank des Trainings am Rothenbaum hat die gegen Matic gut funktioniert.“ Taktisch konnte er ebenfalls dazulernen. „Ich habe besonders darauf geachtet, welche Ansagen von den Trainern kamen, wie die Körpersprache der Spielerinnen war.“

Seinen Job am Rothenbaum hatte Baese nicht zuletzt über Hamburgs Tennis-Sportwart Björn Kroll erhalten. Der ist auch Funktionär beim TC an der Schirnau. „Nachdem mich Björn als Balljunge für ein Turnier in Linz verpflichtet hatte, bei dem ich auch schon Hitting Partner sein durfte, hatte ich letztes Jahr schon versucht, diesen Job in Hamburg zu machen. Da hatte das leider nicht geklappt“, erzählt Baese. Dieses Mal bekam er den Job.

Elena-Gabriela Ruse feiert ihren Sieg in Hamburg. Quelle: Axel Heimken/dpa

Elena-Gabriela Ruse war nicht die einzige Spielerin, mit der Baese während der Turnierwoche Bälle schlug. Zum einen sollte er die an Nummer Eins gesetzte Ukrainerin Dayana Yastremska einspielen, zum anderen Qualifikantin Ruse – die im Halbfinale aufeinanderprallten. Mit dem besseren Ende für die Rumänin, die ihren märchenhaften Siegeszug mit 1:6, 6:2, 6:4 fortsetzte.

Zwischen Ruse und Baese stimmte vom ersten Moment an die Chemie. „Wir haben schnell den richtigen Rhythmus gefunden“, sagt Baese. Gemeinsam ging es über die Qualifikation bis zum Finale. Dafür hatte Baese eigentlich schon abgesagt. „Ich hatte ja ein Punktspiel zu bestreiten“, erzählt er lachend.

Doch die intensive Bitte der Rumänin wollte der TCS-Spieler nicht ausschlagen. Ein Telefonat mit Teamkapitän Erik Mahlstedt entband Baese vom pünktlichen Erscheinen beim Punktspiel. Zumal der Hamburger Polo Club auch sofort Verständnis gezeigt hatte. „Wir wissen alle um die Bedeutung des Turniers am Rothenbaum für Hamburg. Und eine solche Chance darf man einem jungen Spieler wie Laurent nicht verwehren“, erklärte der ehemalige Schirnauer Christian Matic, nachdem er erst gewartet und dann gegen Baese verloren hatte.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

„Wir haben uns mit Laurent gefreut, dass Elena gewonnen hat“, sagt Baeses Kaltenkirchener Teamkollege Erik Mahlstedt. Eine Neuauflage der erfolgreichen Kooperation ist nicht ausgeschlossen. „Nein, Telefonnummern haben wir nicht ausgetauscht“, sagt Laurent Baese schmunzelnd. „Aber wir folgen uns jetzt auf Instagram, bleiben so in Kontakt. Und wenn es zeitlich passt, würde ich mich nächstes Jahr natürlich gerne wieder mit Elena einschlagen. Die Chance, dass sie als Titelverteidigerin nach Hamburg zurückkehrt, ist schließlich groß.“ Derweil ist Laurent Baese auch diese Woche am Rothenbaum aktiv: Beim Herrenturnier steht er auf der Liste der Hitting Partner.

Von Thomas Maibom