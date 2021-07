Kiel

Es ist ein Reflex, den Sportjournalisten wohl nur schwer unterdrücken können: Im Gespräch mit Spitzenathletinnen und -Athleten olympischer Sportarten kommt irgendwann die Frage auf: Wie sieht es aus mit dem Olympia-Traum? Erst recht in einem Olympia-Jahr, zwei Wochen vor dem Beginn der Spiele.

Auch im Gespräch mit Leif Reh, Spitzen-Kanute aus Kiel, kommt das Thema beim Treffen im Klubraum des Kieler Kanu-Klubs (KKK) am Düsternbrooker Weg 46 auf. Und der 23-Jährige lässt sich Zeit für eine Antwort, betrachtet für einen Moment seinen Handrücken.

Am Sonntag startet Leif Reh für die Nationalmannschaft in Spanien

Eine halbe Stunde zuvor: Leif Reh hält das Paddel fest in der Hand, gleitet in hohem Tempo über die Kieler Förde. Der Motor des Jahrzehnte alten Begleitboots des KKK läuft Hochtouren, knattert und brummt. Am Steuer sitzt Dörte Reh, Mutter und Trainerin, beobachtet ihren Sohn. Der wirkt konzentriert und entspannt, zieht die Blicke der Passagiere am Deck der Elektrofähre „Gaarden“ auf sich, die nur langsam zu ihm aufschließt.

Zwei, manchmal drei Mal am Tag geht Leif Reh aufs Wasser. Morgens 14 Kilometer, am frühen Abend 14 Kilometer. So sieht sein Trainingspensum während der Vorbereitung auf die nächste Regatta aus. Am Sonntag, 18. Juli, startet der Kieler für die Nationalmannschaft im Kajak-Vierer über 5000 Meter auf dem Lago de Sanabria im Nordwesten Spaniens.

Fürs Training weicht Leif Reh oft auf die Schwentine oder den Eider-Ringkanal aus. „Die Trainingsbedingungen auf der Förde sind nicht optimal“, sagt der Kanute. Windanfällig ist das Wasser, die Schifffahrt sorgt für Wellen, die wiederum an der Kaimauer reflektiert werden. „Da ist es in puncto Paddelsteuerung schwierig, auf die Technik zu achten, weil ich eher mit der Balance beschäftigt bin.“ Und an der Technik kann immer gefeilt werden.

Mutter Dörte Reh ist sechsfache Deutsche Meisterin

Mit neun Jahren hat Leif Reh mit dem Paddeln angefangen, bekam den Kanusport in die Wiege gelegt. Seine Mutter Dörte Reh war Weltcupsiegerin im Kanu-Marathon 1982, sechsfache Deutsche Meisterin, heute KKK-Trainerin, Rennsportwartin im Landes-Kanu-Verband.

Auch Leif Rehs Talent zeigte sich früh. Er war gerade erst im Teenager-Alter, da trudelten die ersten Anfragen von anderen Landesverbänden ein. In Neubrandenburg hätte er auf eine Sportschule gehen können. Doch er blieb in Kiel. „Ich bin bei den Deutschen Meisterschaften zweimal Dritter geworden. Das hat mir gezeigt, ich kann es auch hier schaffen.“

Mit 23 Jahren den Leistungshöhepunkt noch vor sich

Heute ist Leif Reh 23 Jahre alt, hat seinen Leistungshöhepunkt wohl noch vor sich. Zwischen 25 und 35 Jahren alt sind die Top-Athleten im Kanu-Sport. Sein VWL-Studium an der CAU hat er aktuell für zwölf Monate freiwilligen Wehrdienst unterbrochen. „Ich denke, es könnte mir ganz gut tun, mal aus meinem normalen Umfeld rauszukommen.“

Steckbrief: Leif Reh Geburtstag: 31.08.1997. Geburtsort: Kiel. Vereine: Kieler Kanu Klub. Erfolge: 3. Platz Deutsche Meisterschaften Kanu-Marathon 2020, 3. Platz Deutsche Meisterschaften Kajak-Einer 2020, Achtmaliger Sieger der Regatta Møllean Bla Band (Kopenhagen). Sonstiges: 12 Kilogramm schwer und 5,20 Meter lang ist das Boot von Leif Reh, das er im Kanumarathon bei den Umtragestellen, so genannte Portagen, oft über mehrere hundert Meter transportieren muss.

Und er kann weiter viel trainieren. „Die Ambitionen, das als Profi zu betreiben, habe ich nach wie vor. Auch wenn das in diesem Sport mega schwer ist. Vor allem, weil der Marathon-Bereich keine Förderung erhält.“

Die große Hoffnung: Auch die Langstreckendisziplin wird bald olympisch

Denn während der Kanu-Rennsport als olympische Disziplin vom Deutschen Kanu-Verband unterstützt wird, muss Leif Reh im Marathon das Gros der Kosten für die Starts bei internationalen Regatten selbst tragen. Der KKK oder Landesverband können mit ihren – im Vergleich zum nationalen Verband – Mini-Etats nur einen Teil der Ausgaben decken.

„Es belastet auf jeden Fall. Man schielt natürlich schon mal rüber in den olympischen Bereich“, so Leif Reh der auch auf den Sprint-Strecken schon Erfolge gefeiert hat, aber sagt: „Lange Strecken liegen mir einfach besser.“ Die große Hoffnung: Auch die Langstreckendisziplin wird bald olympisch.

2015 hat Leif Reh von der Peter-Petersen-Stiftung Flensburg ein Marathonboot im Wert von knapp 3600 Euro gestiftet bekommen. Das fährt er heute noch. Der vielsagende Name: Olympia 24. Hat der heute noch eine Bedeutung? Leif Reh richtet seinen Blick von den Händen auf. „Es ist nach wie vor ein Ziel. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.“