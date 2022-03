Turin

Es war ein gelungener Saisonauftakt für Leif Reh beim dritten internationalen Kanumarathon in Turin. Der Kanute vom Kieler Kanu-Klub erreichte in der Herren-Leistungsklasse den siebten Platz über 29,8 km in einem mit Top-Athleten aus Frankreich besetzten Starterfeld.

Leif Reh muss improvisieren: Airline will Paddel nicht mitnehmen

Dabei hatte der Kieler den Wettkampf fast schon vor dem Abflug nach Norditalien am Hamburger Flughafen abhaken müssen. Die Airline hatte sich geweigert, sein 2,20 Meter langes Paddel nach Turin zu transportieren. Kurzfristig konnte noch vor Ort ein Paddel organisiert werden, das aber von der Länge, als auch der Form kaum Ähnlichkeit mit seinem eigenen Paddel hatte. Denkbar ungünstige Voraussetzungen.

Direkt nach Ankunft am Turiner Kanuverein Amici del Fiume ging es für Reh aufs Wasser, um sich mit dem neuen Paddel vertraut zu machen – was schnell gelang. Doch in Sprints verzog sich das Paddel immer wieder beim Durchzug, was sich speziell beim Start bemerkbar machen sollte.

Erwartungsgemäß hatten sich die amtierenden Weltmeister Quentin Urban und Jeremy Candy in einer Gruppe mit drei weiteren Athleten nach dem Start absetzen können. Reh paddelte bis etwa Kilometer 28 mit Briac Labbe (ASEV Conde sur Vire/Frankreich) zusammen, bevor sich Labbe in der letzten Portage von ihm löste.

Am Sonnabend geht es zur Weltcup-Qualifikation nach Rheine

Reh absolvierte die 29,8 km und sieben Portagen in 2:20:32 Stunden. Der Franzose Quentin Urban gewann mit einer Zeit von 2:10:09 Stunden. Für Leif Reh geht es am Sonnabend, 2. April, nach Rheine zur Weltcup-Qualifikation, der im Mai in Prag stattfindet.