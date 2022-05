Henstedt-Ulzburg

Erst Frog, dann Norfrauen und jetzt wieder ein Frosch: Nach drei Jahren beim Zweitligisten TSV Nord Harrislee kehrt Katharina Rahn zu den Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg zurück. Dort spielte sie schon von 2014 bis 2019. Nachdem schon lange feststeht, dass sich Jule Meisner den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten anschließt, ist Katharina Rahn der erste Neuzugang für den Vizemeister der Dritten Liga.

Der Kontakt zu den Frogs-Ladies riss nie ab, mit einzelnen Spielerinnen ist Katharina Rahn sehr gut befreundet. Den ersten Schritt unternahm sie selbst. Nach der Partie beim SC Alstertal-Langenhorn suchte sie den Kontakt zu SVHU-Trainer Christian Gosch. Nach wenigen Minuten und einem Probetraining war alles klar. „Es war wie nach Hause kommen, als wäre ich nie weggewesen“, sagt die 25-jährige Rechtshänderin. „Am meisten freue ich mich auf die Mannschaft, die meisten Spielerinnen kenne ich noch.“

Katharina Rahn hat sich in Nord Harrislee weiterentwickelt

„Kathi ist sehr ehrgeizig und war schon bei uns eine Topspielerin, in Harrislee hat sie noch einen Leistungsschritt gemacht“, sagt Gosch. „Dort hat sie an Tempo und Härte gewonnen. Mit Tarja Pauschert und Katharina Rahn haben wir künftig zwei der wohl spielintelligentesten Handballerinnen der Dritten Liga im Kader.“

„Die langen Fahrten zu den Punktspielen durch ganz Deutschland werde ich nicht vermissen, auch wenn ich gerne noch ein Jahr geblieben wäre“, betont Katharina Rahn, die in Hamburg im E-Commerce arbeitet und aus dem hohen Norden zurück in den Hamburger Raum ziehen will. „Die Zweite Liga ist viel physischer, schneller, bei fast allen ist die Technik besser und auch die Torhüterinnen sind noch mal einen Tick stärker.“

Trotzdem gelangen ihr in den drei Spielzeiten 83 Treffer. Welchen Stellenwert sie sich im Team der „Nordfrauen“ erarbeitet hat, erläutert Harrislees Abteilungsleiter Andreas Lemke auf der Homepage: „Zum Saisonende verlässt uns nicht nur eine wichtige Spielerin, sondern auch eine tolle Person, die neben dem Spielfeld ein wichtiger Teil der Mannschaft ist.“

Entwicklung im SVHU aus der Ferne beobachtet

Was sich bei den Henstedt-Ulzburgerinnen getan hat, behielt sie stets im Auge. Als sie 2019 den Verein verließ, gingen auch Trainer Sven Rusbült, Maren Gajewski, Marleen Kadenbach, Nele Reese und Kathrin Grawitter. Es stand ein Umbruch bevor, den Christian Gosch als Trainer begleitete.

„Das Team hat eine tolle Entwicklung genommen. Mit der tollen Platzierung als Vizemeister hat niemand gerechnet“, sagt Rahn. „Es ist aber immer noch viel Potenzial da. Im Team passt es, es sind tolle Charaktere. Schön ist, dass Annika Jordt als erfahrene Spielerin noch dabei ist.“ Großen Anteil am Erfolg habe Trainer Gosch: „Es war mir wichtig, dass er der Trainer ist, wenn ich zurückkomme.“