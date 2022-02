Kiel

Der Blick auf den Paragrafen elf der neuen Landesverordnung birgt für den Vereinssport in Schleswig-Holstein Enttäuschung. Während sich Einzelhandel, Gastronomie und Veranstaltungsbranche über Lockerungen der Corona-Beschränkungen freuen können, bleibt unter der Überschrift „Sport“ in der Verordnung – wie angekündigt – alles beim Alten. Ein Status Quo, mit dem der Sport immer schlechter lebt.

Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) hatte deshalb vergangene Woche Alarm geschlagen und weitere Öffnungsschritte gefordert. „Nach zwei langen Jahren Corona-Pandemie mit immer wieder neuen Herausforderungen sind unsere Sportvereine mürbe geworden“, sagte Geschäftsführer Thomas Niggemann. Der organisierte Sport brauche eine Perspektive, damit die Zuversicht bei den Vereinen, Mitgliedern und den oft ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleitern zurückkehre.

Letztere sind seit Wochen Trainer und Türsteher in Personalunion. Sie müssen die 2G-plus-Regel kontrollieren, die seit Januar in Hallen und Fitnessstudios gilt. Hier dürfen nur Geimpfte und Genesene mit frischem negativem Test oder Auffrischungsimpfung an Trainings und Kursen teilnehmen. Im Außenbereich gilt seit November die 2G-Regel.

„Wir stellen vermehrt fest, dass in manchen Vereinen Sport- und Bewegungsangebote wegbrechen, da die meist ehrenamtlich tätigen Übungsleiterinnen und Übungsleiter den zusätzlichen Aufwand nicht mehr auf sich nehmen können und in der Konsequenz die Lust an ihrem Ehrenamt verlieren und sich zurückziehen“, sagt Niggemann.

Vorsitzender des Kreissportverbands Kiel: „Frust bei vielen Übungsleiter ist groß“

Eine Entwicklung, die Bernd Lensch, Vorsitzender des Kieler Sportverbands, bestätigt. „Der Frust bei vielen Übungsleitern ist groß. Sie wollen sich auf den Sport konzentrieren und nicht umfangreiche Kontrollen durchführen, für die sie auch noch in der Verantwortung stehen“, sagt Lensch. Die Krux: Besonders bei Sportangeboten mit wechselnden Teilnehmern, beispielsweise bei Fitnesskursen, ist der Aufwand für die Trainerinnen und Trainer enorm.

„Jeder Einzelne muss kontrolliert werden. Dokumentieren dürfen wir den Impfstatus aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Selbsttests müssen unter Aufsicht in einem separaten Raum durchgeführt werden. Das kostet Zeit und Nerven“, schildert Holger Schwarzenberg vom TuS Holtenau die Belastung der Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Auf beiden Seiten nehme die Gereiztheit zu. „Wenn Trainer während der Kurse die Fenster zum Lüften öffnen, klagen Sportler über die Kälte. Bereits das kann mittlerweile für Konflikte sorgen“, so Schwarzenberg.

Zahl der Teilnehmenden in Sportkursen ist rückläufig

Die von einigen Vereinen gehegte Hoffnung, dass durch schärfere Regeln wieder Menschen zum Sport kommen, die sich zuvor aus Angst vor Ansteckungen nicht getraut haben, bestätigte sich zumindest in Holtenau nicht. Im Fitness-Center des Vereins und in vielen Kursen ist die Zahl der Teilnehmenden in den letzten Wochen rückläufig. „Es sind durch die Verschärfungen mehr ferngeblieben, als neue dazugekommen sind“, sagt Schwarzenberg.

Laut dem Kreissportverbandsvorsitzenden Lensch ist der Mitgliederrückgang in Folge der Corona-Pandemie in Kiel insbesondere im jungen Erwachsenenbereich spürbar. Zu wenige aus der Altersklasse zwischen 26 und 40 Jahren finden den Weg zurück oder neu in die Sportvereine. Der LSV vermutet, dass Mitglieder immer häufiger die Kontrollen an der Eingangstür zur Sporthalle scheuen, weil auch ihnen der Aufwand vor der Übungsstunde zu hoch sei. Doch die Maßnahmen bleiben vorerst bestehen.

Nächste Bund-Länder-Beratungen am 16. Februar

Vergangene Woche hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, dass Schleswig-Holstein sich bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch, dem 16. Februar, dafür einsetzen werde, den eingeschlagenen Weg zurück in die Normalität weiter zu beschreiten. Ob dann auch der Vereinssport die ersten Schritte macht, steht noch nicht fest.